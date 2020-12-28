Левченко согласилась встретиться с Фазелем, но не будет обсуждать политические вопросы

Источник материала: Tut.by

Белорусская баскетболистка Елена Левченко в ответ на предложение Рене Фазеля провести встречу с участием правительства и оппозиции заявила , что Свободное объединение спортсменов Беларуси (SOS BY) не готово обсуждать политические вопросы. При этом она согласилась провести встречу с руководством ИИХФ, на котором также будут присутствовать представители Белорусского фонда спортивной солидарности, которым руководит Александра Герасименя.



Фото из личного архивы Елены Левченко

«От себя лично и от лица Свободного объединения спортсменов Беларуси, которое на сегодня насчитывает 1855 атлетов и спортивных функционеров, хочу поблагодарить Вас за то, что нашли время и ответили на мое открытое письмо, обнародованное во время пресс-конференции 17 декабря.

Я выступаю за открытое и честное общение, поэтому решила остановиться на некоторых ключевых позициях Вашего ответа, которые были Вами озвучены.

Я обращалась и обращаюсь к Вам не как политик, а как спортсменка, как Ваша коллега и как гражданка Республики Беларусь. Я подняла вопрос, который беспокоит сейчас весь цивилизованный мир: уместно ли проводить чемпионат в стране, где насилие, нарушение прав человека и правовой дефолт стали обыденным делом?

Я представляю Свободное объединение спортсменов Беларуси и хочу заострить Ваше внимание на том, что мы не являемся политической оппозицией или политической партией. Мы являемся по-настоящему народным объединением, и сегодня мы говорим о насилии, нарушении прав человека и беззаконии. Вы предлагаете вступить в глобальный политический диалог и принять участие в политических процессах, но ни я, ни SOS BY не уполномочены на это. Сейчас мы говорим с Вами именно о хоккее и непосредственно о людях.

Хочу отметить, что действительно долгие годы хоккей в Беларуси, спонсируемый режимом, является идеологическим видом спорта. Если Вы взглянете на административный аппарат федерации хоккея, то увидите только государственных чиновников и людей, приближенных к Александру Лукашенко. Это действительно политика, которая нашла свое воплощение в спорте. Вы хотите избавиться от политической окраски и не делать хоккей инструментом политических игр. Мы полностью с этим согласны: всему миру и подавляющему большинству белорусов известно, что нужно для этого сделать. Все наши протестные акции и гражданские инициативы прямо и открыто говорят, в чем наша основная проблема и как ее решить. Мы не найдем с Вами никакого нового рецепта, и уж тем более третьи лица на нейтральных территориях нам в этом не помогут.

Мы призываем Вас не включаться в сложный политический процесс в стране, а сконцентрироваться на конкретном событии. Мы просим Вас не спонсировать режим, ни финансово, ни морально, а проявить солидарность с народом Беларуси и быть бескомпромиссным в борьбе со злом и беззаконием.

Я благодарю Вас за предложение встречи и принимаю его, однако не в формате политического диалога, а в деловом формате. Вместе с Белорусским фондом спортивной солидарности мы готовы детально донести до Вас суть проблемы, с которой столкнулся народ Беларуси, рассказать о пытках, беспрецедентных репрессиях и борьбе с любыми формами инакомыслия на всех уровнях. Мы готовы обсудить конструктивные пути и решения по переносу чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска, а также оказать любую посильную помощь в этом», — написала Левченко в ответном обращении.

Отметим, что встреча Фазеля с Белорусским фондом спортивной солидарности должна состояться после четвертого января.

Рене Фазель должен был посетить Беларусь, но встреча не состоялась из-за болезни президента ИИХФ — его тест на COVID-19 показал положительный результат.

Чемпионат мира — 2021 должен пройти в Латвии и Беларуси в мае-июне. При этом латвийская сторона отказывается проводить его совместно с Беларусью. Решение, скорее всего, будет принято в первой половине января.