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Фазель ответил на письмо Левченко. Он предложил обсудить ЧМ-2021 с правительством и оппозицией

28.12.2020 11:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Фазель ответил на письмо Левченко. Он предложил обсудить ЧМ-2021 с правительством и оппозицией
Рене Фазел. Фото: o.canada.com
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель ответил на письмо белорусской баскетболистки Елены Левченко, пишет TUT.BY.

В своем письме Рене Фазель заявляет, что ИИХФ всегда старается проводить чемпионат в самых оптимальных условиях для спортсменов, зрителей и СМИ, в том числе это касается и безопасности.

Также Фазель отмечает, что при проведении чемпионата никогда не учитываются политические факторы: ни влияние руководства страны, ни ее политических оппонентов.

При этом президент ИИХФ заявил, что готов выслушать предложения Елена Левченко о том, как провести чемпионат мира, не касаясь политической повестки. Отмечается, что такой диалог также должен пройти с правительством Беларуси. Задача — не злоупотреблять чемпионатом для политического давления, а использовать спорт как инструмент для обсуждения необходимых изменений в правительстве и конституции.

Фазель написал, что открыт для предложений, а также предложил убрать из обсуждения чемпионата политические вопросы. По мнению Рене, шансов на то, что в Беларуси произойдут глобальные изменения, почти нет, но он надеется, что диалог с правительством и оппозицией поможет найти возможности для проведения «аполитичного чемпионата» в Минске и Риге.

Рене Фазель и генеральный секретарь Хорст Лихтнер также проинформировали, что независимый дисциплинарный комитет ИИХФ начал расследование в отношении Дмитрия Баскова.

Также руководство ИИХФ предложило Елене Левченко провести встречу со всеми заинтересованными сторонами. Среди возможных мест встречи называется Москва.
 
Теги: Минск
 
 
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Фазель отмечает, что при проведении чемпионата никогда не учитываются политические факторы.
 
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