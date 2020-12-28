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Лукашенко назвал дату проведения Всебелорусского народного собрания
Источник материала: UDF
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Предполагается, что ВНС состоится в Минске 11-12 февраля.
Уже приступили к работе республиканский и региональные организационные комитеты, с завтрашнего дня начинается избрание делегатов.
«Это должны быть люди, представляющие все слои и группы населения, весь белорусский народ. Так у нас было всегда, начиная с 1996 года, когда мы провели первый Всебелорусский съезд», - подчеркнул Лукашенко. - Тогда тоже было непросто, хорошо помните: нагнеталось противостояние, но мы смогли объединить людей и направить энергию общества на благо страны. Этот орган прямого народовластия сыграл важную роль».
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Оно состоится в Минске 11-12 февраля.
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