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Лукашенко назвал дату проведения Всебелорусского народного собрания

28.12.2020 11:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко назвал дату проведения Всебелорусского народного собрания
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Дату проведения Всебелорусского народного собрания озвучил 28 декабря Александр Лукашенко на сегодняшнем совещании по подготовке этого мероприятия.

Предполагается, что ВНС состоится в Минске 11-12 февраля.

Уже приступили к работе республиканский и региональные организационные комитеты, с завтрашнего дня начинается избрание делегатов.

«Это должны быть люди, представляющие все слои и группы населения, весь белорусский народ. Так у нас было всегда, начиная с 1996 года, когда мы провели первый Всебелорусский съезд», - подчеркнул Лукашенко. - Тогда тоже было непросто, хорошо помните: нагнеталось противостояние, но мы смогли объединить людей и направить энергию общества на благо страны. Этот орган прямого народовластия сыграл важную роль».
 
Теги: Минск
 
 
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