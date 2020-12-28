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«Это должны быть люди, представляющие все слои и группы населения, весь белорусский народ. Так у нас было всегда, начиная с 1996 года, когда мы провели первый Всебелорусский съезд», - подчеркнул Лукашенко. - Тогда тоже было непросто, хорошо помните: нагнеталось противостояние, но мы смогли объединить людей и направить энергию общества на благо страны. Этот орган прямого народовластия сыграл важную роль».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко назвал дату проведения Всебелорусского народного собрания Оно состоится в Минске 11-12 февраля.