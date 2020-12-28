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Лукашенко назвал дату Всебелорусского собрания
28.12.2020 11:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tut.by
Основным вопросом грядущего мероприятия, как предполагается, станут конституционные изменения и наделение Всебелорусского собрания особыми полномочиями.
Шестое Всебелорусское собрание пройдет в Беларуси 11-12 февраля, сообщил телеграмм-канал
В предыдущие годы на Всебелорусском собрании традиционно обсуждались достижения Беларуси и планы на пятилетку. В «народном вече» принимали участие представители различных органов власти и делегаты от предприятий и организаций из разных регионов страны.
Нынешнее собрание, как ожидается, станет особым. Предполагалось, что на нем будут озвучены планируемые изменения в Конституцию, ранее анонсированные Лукашенко. В поддержку идеи конституционной реформы в Беларуси, как варианта выхода из политического кризиса, активно высказывали власти России, в том числе Владимир Путин.
С призывом вносить свои предложения по поправкам в Основной закон власти Беларуси обращались к гражданам. Полученные предложения должны были аккумулироваться и систематизироваться парламентариями.
Впрочем, в последующем Лукашенко заявлял, что для перераспределения властных полномочий в стране (от президента в пользу парламента, правительства и местных властей) кардинально менять Конституцию необязательно. Эти заявления породили сомнения в том, что референдум по поправкам в Конституцию вообще состоится. Сомнения подкреплялись прозвучавшим предложением сделать Всебелорусское собрание конституционным органом и обязав парламентариев, министров и губернаторов отчитываться перед ним. Некоторые эксперты предположили, что власти могут провести поправки в Конституцию без всеобщего голосования, утвердив его на Всебелорусском собрании, который Лукашенко называет "органом прямого народовластия". Другие предполагают, что Всебелорусское собрание с обновленными полномочиями может стать "запасным аэродромом" для Лукашенко после ухода с поста президента - по аналогии с российским Госсоветом, который возглавил Владимир Путин.
Вспоминая обстоятельства проведения первого Всебелорусского собрания в 1996 году, Лукашенко проавел параллели с сегодняшним днем: "Тогда было тоже непросто, хорошо помните: нагнеталось противостояние, но мы смогли объединить людей и направить энергию общества на благо страны. Откровенно говоря, первое Всебелорусское народное собрание было призвано спасти ситуацию в то время, защитить страну, и в этом его историческая роль и суть. Этот орган прямого народовластия сыграл важную роль".
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Основным вопросом грядущего мероприятия, как предполагается, станут конституционные изменения и наделение Всебелорусского собрания особыми полномочиями.
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