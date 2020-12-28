Темно и скользко на МКАД, а водитель в левом ряду «не сбавлял до победы». Случай, который запомнится надолго (видео)

Источник материала: Onliner

Каждый год начиная с поздней осени слышны разговоры о дорожных рисках, связанных с погодой. Водители делятся опытом, рассказывают, где кого носило, как кто вышел из заноса, как не вышел, каждый в душе опасается того самого «дня жестянщика». И все равно находится рисковый автомобилист, который и разгонится быстрее остальных, и сманеврирует резче. Остальные смотрят, качают головами и сбавляют скорость.

Сейчас ведь какие риски: температура традиционно «каля нуля» — может быть гололедица. Темнеет рано, светлеет поздно — в общем, почти всегда или сумерки, или уже ночь — видимость ухудшается. А число опасных ситуаций на дорогах, наоборот, увеличивается. И вот одна из них — видео на нашем форуме разместил пользователь с ником ToropblgA.

— 24 декабря, восьмой час вечера. Внешнее кольцо МКАД на подъезде к Долгиновскому тракту. Дождь. Температура +1. Автомобили впереди оттормаживаются, перестраиваются из третьего ряда в средний, включают «аварийку», так как в левом ряду ДТП, стоят машины. Но один товарищ в левому ряду не сбавлял до победы. Лишь за мгновение до того, как он сбил знак аварийной остановки, у него загорелись «стопы». Слава богу, никто не пострадал. Возможно, он даже не задел тех, кто стоял в третьем ряду, — рассказал очевидец.

Наш читатель, к слову, не такой уж и торопыга — в том смысле, что водитель в левом ряду ехал заметно быстрее.

— Это был какой-то француз: то ли Renault Laguna, то ли Citroen C4. Пассажиров в машине не заметил, вроде был только водитель. Скорость движения — слегка за 100 км/ч. Я ехал около 100 км/ч на «круизе», пока не заметил впереди торможения и включения аварийной сигнализации. После этого я начал снижать скорость, как и большинство машин позади меня, — рассказал корреспонденту Onliner автор видео.

Кто успел сориентироваться, тот стал тормозить, а «француз» в левом ряду шел на опережение.

— В третьем ряду человек уверенно продолжал движение с прежней скоростью. Я в зеркале увидел, что он не снижает скорость, и дополнительно притормозил, чтобы у него было место для перестроения. Но я не думал, что он до последнего не видит дорожную обстановку, — отметил собеседник.

В итоге лишь водитель предпринял попытку избежать столкновения в последнее мгновение. После резкого перестроения вправо машину занесло и развернуло на мокрой дороге.

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