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Рекорд моря. На Заславском водохранилище щука не пролезла в лунку (видео)

28.12.2020 11:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Похоже, вчера на Минском море удалось поймать самую крупную щуку в истории водохранилища. Когда вытаскивали, застряла в лунке — пришлось искать топор, вырубать. Минчанин Максим Быков рассказал Onliner, как было дело.

Глубина в этом месте около 4 с половиной метров. Ловили на живца (плотва), одна из жерлиц сработала на глазах.

— Подождали, пока размоталась вся леска с катушки, потом подсекли, — рассказывает Максим. — Сначала по сопротивлению показалось, что не такая уж большая там рыба. Когда подтянули к лунке, разглядели ее и были в изумлении, мягко говоря. Она тоже увидела свет, рванула опять на глубину. Тогда и началось настоящее сопротивление. Туда-сюда она нас с напарником таскала минут десять, но потом сдалась. В лунку, конечно, вошла только голова, пришлось бежать за топором.

Вес рыбы, по словам Максима, 13,5 кг, длина 1,12 м. Если параметры верны, то, возможно, это рекорд водоема. О более крупных щуках, пойманных в Минском море, нам пока неизвестно. Если знаете — расскажите.

Рекорд моря. На Заславском водохранилище щука не пролезла в лунку (видео)

Планы относительно этой щуки у рыбаков простые — нафаршировать к Новому году. Кроме того, в животе оказалось 3 литра икры. (Запрет на лов щуки в Минской области действует с 1 марта.)

 
 
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Похоже, вчера на Минском море удалось поймать самую крупную щуку в истории водохранилища. Когда вытаскивали, застряла в лунке — пришлось искать топор, вырубать....
 
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