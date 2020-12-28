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В городской больнице Бреста загорелась кислородная станция. Есть погибший

28.12.2020 11:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера утром на кислородной станции Брестской городской больницы произошел пожар. Не обошлось без жертв: погиб 64-летний мужчина, сообщают в МЧС Брестской области. Предположительно, охранник помещения.

Огонь повредил в здании входную дверь, мебель, телевизор, микроволновую печь. Закопчены стены и потолок.

Причина пожара устанавливается.

 
 
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Вчера утром на кислородной станции Брестской городской больницы произошел пожар. Не обошлось без жертв: погиб 64-летний мужчина, сообщают в МЧС Брестской области....
 
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