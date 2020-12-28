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В городской больнице Бреста загорелась кислородная станция. Есть погибший
Источник материала: Onliner
Вчера утром на кислородной станции Брестской городской больницы произошел пожар. Не обошлось без жертв: погиб 64-летний мужчина,
Огонь повредил в здании входную дверь, мебель, телевизор, микроволновую печь. Закопчены стены и потолок.
Причина пожара устанавливается.
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Вчера утром на кислородной станции Брестской городской больницы произошел пожар. Не обошлось без жертв: погиб 64-летний мужчина, сообщают в МЧС Брестской области....
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