|
Windows 10X будет быстрее просыпаться
Источник материала: Onliner
Microsoft работает над новой версией Windows под названием 10X. Она, помимо прочих улучшений относительно обычной «десятки», получит продвинутый режим ожидания. Об этом
Windows 10X будет максимально быстро выходить из режима сна — примерно как MacBook с новым чипом M1, когда не успеваешь поднять крышку, а экран уже включается. Также быстрое включение будет доступно и на обычных компьютерах под управлением Windows 10. Помимо этого, приложения в режиме сна продолжат сохранять активное подключение к интернету.
Изначально Windows 10X разрабатывалась с упором на устройства с двумя экранами либо с одним гибким дисплеем. Однако несколько месяцев назад компания Microsoft сместила фокус на классические устройства с одним экраном.
13.3" 2560 x 1600 IPS, Apple M1 3200 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Microsoft работает над новой версией Windows под названием 10X. Она, помимо прочих улучшений относительно обычной «десятки», получит продвинутый режим ожидания. Об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)