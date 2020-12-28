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Windows 10X будет быстрее просыпаться

28.12.2020 11:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Microsoft работает над новой версией Windows под названием 10X. Она, помимо прочих улучшений относительно обычной «десятки», получит продвинутый режим ожидания. Об этом сообщает ресурс Windows Latest со ссылкой на блог Microsoft.

Windows 10X будет максимально быстро выходить из режима сна — примерно как MacBook с новым чипом M1, когда не успеваешь поднять крышку, а экран уже включается. Также быстрое включение будет доступно и на обычных компьютерах под управлением Windows 10. Помимо этого, приложения в режиме сна продолжат сохранять активное подключение к интернету.

Изначально Windows 10X разрабатывалась с упором на устройства с двумя экранами либо с одним гибким дисплеем. Однако несколько месяцев назад компания Microsoft сместила фокус на классические устройства с одним экраном.

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Microsoft работает над новой версией Windows под названием 10X. Она, помимо прочих улучшений относительно обычной «десятки», получит продвинутый режим ожидания. Об этом...
 
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