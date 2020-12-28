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Как детский тренер поздравил своих подопечных
28.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Такие подарки получили к Новому году ребята одной из белорусских спортивных секций. Стоит ли говорить, что презенты до дома у многих донеслись не в полном комплекте, поскольку были с удовольствием съедены: )
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Такие подарки получили к Новому году ребята одной из белорусских спортивных секций. Стоит ли говорить, что презенты до дома у многих донеслись не в полном...
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