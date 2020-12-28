«Дело «Пресс Клуба» передали в Следственный комитет

Источник материала: Салiдарнасць

«Уголовное дело очень оперативно передано в Следственный комитет, адвокатов уже сегодня вызвали на допросы», сообщила дочь Юлии Слуцкой Александра.





Основатель Пресс-клуба Юлия Слуцкая

Напомним, задержанным по делу Пресс-клуба вменяют статьи об уклонении от уплаты налогов и соучастии в преступлении.

Создательница Пресс-клуба Юлия Слуцкая находится в статусе подозреваемой по уголовному делу по части 2 статьи 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Остальные — подозреваемые по ч.6 ст. 16 (Соучастие в преступлении) и ч.2 ст. 243.

Под стражей находятся: создательница Пресс-клуба Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, финансовый директор Сергей Ольшевский, руководитель Академии Пресс-клуба Сергей Якупов, оператор Петр Слуцкий, член Координационного совета Ксения Луцкина.