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«Дело «Пресс Клуба» передали в Следственный комитет

28.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

«Уголовное дело очень оперативно передано в Следственный комитет, адвокатов уже сегодня вызвали на допросы», сообщила дочь Юлии Слуцкой Александра.

«Дело «Пресс Клуба» передали в Следственный комитет

Основатель Пресс-клуба Юлия Слуцкая

Напомним, задержанным по делу Пресс-клуба вменяют статьи об уклонении от уплаты налогов и соучастии в преступлении.

Создательница Пресс-клуба Юлия Слуцкая находится в статусе подозреваемой по уголовному делу по части 2 статьи 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Остальные — подозреваемые по ч.6 ст. 16 (Соучастие в преступлении) и ч.2 ст. 243.

Под стражей находятся: создательница Пресс-клуба Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, финансовый директор Сергей Ольшевский, руководитель Академии Пресс-клуба Сергей Якупов, оператор Петр Слуцкий, член Координационного совета Ксения Луцкина.

 
 
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Адвокатов уже сегодня вызывали на допросы.
 
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