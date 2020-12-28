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Призер ОИ-1992 Шиколенко: «Перед Лукашенко стоит олимпийский чемпион, министр или ветеран войны – и он все равно говорит «ты»! Как так можно?»

28.12.2020 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Серебряный призер Олимпиады-1992, чемпион мира-1992, копьеметательница Наталья Шиколенко высказалась об Александра Лукашенко.

- У меня была пара встреч с Лукашенко. Последний раз это произошло лет 6 назад, когда открывали новое здание НОК. Тогда собрали олимпийцев и ветеранов спорта, человек 50, и мы высаживали аллею кленов, Лукашенко тоже там был. Меня очень угнетало, что он ко всем обращался на «ты», даже к старшим. Перед ним стоит олимпийский чемпион, министр или ветеран войны – и он все равно ему говорит «ты»! Как так можно? Никакой субординации, – заявила Шиколенко.
 
 
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Серебряный призер Олимпиады-1992, чемпион мира-1992, копьеметательница Наталья Шиколенко высказалась об Александра Лукашенко.
 
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