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Призер ОИ-1992 Шиколенко: «Перед Лукашенко стоит олимпийский чемпион, министр или ветеран войны – и он все равно говорит «ты»! Как так можно?»
Источник материала: Партизан
Серебряный призер Олимпиады-1992, чемпион мира-1992, копьеметательница Наталья Шиколенко высказалась об Александра Лукашенко.
- У меня была пара встреч с Лукашенко. Последний раз это произошло лет 6 назад, когда открывали новое здание НОК. Тогда собрали олимпийцев и ветеранов спорта, человек 50, и мы высаживали аллею кленов, Лукашенко тоже там был. Меня очень угнетало, что он ко всем обращался на «ты», даже к старшим. Перед ним стоит олимпийский чемпион, министр или ветеран войны – и он все равно ему говорит «ты»! Как так можно? Никакой субординации, – заявила Шиколенко.
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Призер ОИ-1992 Шиколенко: «Перед Лукашенко стоит олимпийский чемпион, министр или ветеран войны – и он все равно говорит «ты»! Как так можно?»
Серебряный призер Олимпиады-1992, чемпион мира-1992, копьеметательница Наталья Шиколенко высказалась об Александра Лукашенко.
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