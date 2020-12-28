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Майк Помпео — митрополиту Кондрусевичу: Добро пожаловать домой

28.12.2020 12:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Майк Помпео — митрополиту Кондрусевичу: Добро пожаловать домой

  • 28.12.2020, 12:04
  • 1,593
Майк Помпео — митрополиту Кондрусевичу: Добро пожаловать домой
Майк Помпео
Фото: Reuters

Госсекретарь США обрадовался возвращению главы католиков Беларуси на родину.

После рождественских выходных госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал возвращение главы белорусского Костела, архиепископа Тадеуша Кондрусевича на родину.

«Это победа для свободы вероисповедания. Добро пожаловать домой, архиепископ», — написал Помпео в Twitter.

Ранее госсекретарь США неоднократно призывал власти Беларуси пустить Кондрусевича на родину.

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Госсекретарь США обрадовался возвращению главы католиков Беларуси на родину.
 
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