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Медики из Беларуси устраиваются на работу в Польше
Источник материала: Хартия'97
Медики из Беларуси устраиваются на работу в Польше
Первые врачи придут на работу в январе.
Медики из Беларуси и Украины используют созданные польским правительством возможности, чтобы начать работать в Польше.
Об этом сообщает газета
Агентство Optimus Work на данный момент оформляет работу в Польше 180 врачом-специалистом из-за восточной границы. Медики, как сообщается, воспользуются более простым путем подтверждения (настрификации) иностранного лекарственного образования, предусмотренным недавней поправкой к некоторым законодательным актам Польши в связи с противодействием пандемии COVID-19.
«Большинство врачей из Украины, 20 процентов – из Беларуси и 5 процентов — из России. Некоторые из них уже отбыли первые разговоры с директорами соответствующих госпиталей. Возможно, первые врачи придут на работу в январе», — сказал газете Rzeczpospolita Кацпер Гансеница-Бырцин, владелец Optimus Work.
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Первые врачи придут на работу в январе.
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