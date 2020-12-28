ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Медики из Беларуси устраиваются на работу в Польше

28.12.2020 12:23 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Медики из Беларуси устраиваются на работу в Польше

1
  • 28.12.2020, 11:57
  • 1,607
Медики из Беларуси устраиваются на работу в Польше

Первые врачи придут на работу в январе.

Медики из Беларуси и Украины используют созданные польским правительством возможности, чтобы начать работать в Польше.

Об этом сообщает газета Rzeczpospolita (перевод – «Радыё Свабода»), ссылаясь на агентство Optimus Work в Варшаве, которое занимается вербовкой и легальным трудоустройством иностранцев.

Агентство Optimus Work на данный момент оформляет работу в Польше 180 врачом-специалистом из-за восточной границы. Медики, как сообщается, воспользуются более простым путем подтверждения (настрификации) иностранного лекарственного образования, предусмотренным недавней поправкой к некоторым законодательным актам Польши в связи с противодействием пандемии COVID-19.

«Большинство врачей из Украины, 20 процентов – из Беларуси и 5 процентов — из России. Некоторые из них уже отбыли первые разговоры с директорами соответствующих госпиталей. Возможно, первые врачи придут на работу в январе», — сказал газете Rzeczpospolita Кацпер Гансеница-Бырцин, владелец Optimus Work.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые врачи придут на работу в январе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Журналістку Любоў Лунёву аштрафавалі на 810 рублёў за працу на Маршы пэнсіянэраў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика