Источник материала: Хартия'97

Коррупция и некомпетентность российских спецслужб 3 Анна К

28.12.2020, 11:53

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Алексей Навальный

Что действительно хорошо умеют делать силовики, так это развлекаться.

CNN, Bellingcat, The Insider при участии Der Spiegel за пару месяцев вычислили отравителей политика Алексея Навального. Проанализировав базы данных авиаперелетов и биллинги сотовых телефонов, журналисты выяснили, что восемь сотрудников спецгруппы ФСБ совершили покушение на Навального в Томске.

Станислав Макшаков, Олег Таякин ("Тарасов"), Алексей Александров ("Фролов"), Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, Михаил Швец ("Степанов"), Владимир Паняев следили за оппозиционером, а затем организовали его отравление.

Данные, которые помогли расследователям узнать отравителей, были получены из почти открытых источников. Также журналистам помогли ошибки самих сотрудников ФСБ. Во-первых, ученые, занимающиеся химическим оружием, пользовались личными телефонами. Так журналистам удалось выяснить, что сотрудники ФСБ контактировали с ними. Помогло им приложение GetContact, которое показывает, как тот или иной номер записан в телефонной книге. Этим приложением можно воспользоваться, если предоставить доступ к собственным контактам — так список и пополняется. У кого-то из ученых в контактах были такие имена, как "Станислав ФСБ" и "Владимир ФСБ".

По данным биллингов, журналисты узнали, кто из сотрудников ФСБ где, с кем и когда общался. Стало это возможным из-за того, что эфэсбэшники использовали телефон для рабочих звонков и СМС. Помимо "левых" телефонов, силовики во время слежки за Навальным иногда включали и свои личные. Так, один из эфэсбэшников по фамилии Александров включил свой телефон, и в биллинги попала информация о его местонахождении. В этот момент он находился недалеко от отеля, где забронировала номер глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих. Также телефон включался в районе гостиницы, где планировали остановиться Алексей Навальный и его коллеги.

Всю полноту непрофессионализма и некомпетентности показал разговор, который устроил Навальный с одним из своих отравителей. В течение 50 минут Навальный разговаривал с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. Навальный представился помощником секретаря Совета безопасности РФ и выяснил подробности отравления. Лишь в конце разговора Кудрявцев поинтересовался, нормально ли, что они ведут такой секретный разговор по обычному телефону. Навальный его успокоил, сказав, что "сверху разрешили".

Однако это не первый раз, когда спецслужбы проявляют непрофессионализм. Вспомнить хотя бы 2018 год, когда было совершено покушение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Их тоже пытались убить с помощью "Новичка". Бывший сотрудник ГРУ и его дочь выжили, но умерла случайная прохожая Дон Стерджесс. Великобритания обвинила Россию в использовании запрещенного боевого отравляющего вещества. Через несколько месяцев после отравления британская полиция опубликовала фотографии подозреваемых. Это были граждане России — Александр Петров и Руслан Боширов. Позже в интервью Маргарите Симоньян они признались, что ездили в Солсбери, где случилось нападение, ради того, чтобы посмотреть на всем известный Солсберийский шпиль.

Вскоре The Insider и Bellingcat заявили о том, что "Руслан Боширов" — это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига. Герой России был скомпрометирован тем, что в "Одноклассниках" обнаружилась его фотография со стенда "Выпускники-герои" Дальневосточного высшего военного командного училища.

Помимо "защиты" Родины от оппозиционеров и шпионов, спецслужбы любят придумывать уголовные дела, а потом ловить и сажать "преступников". Например, дело "Нового величия" было полностью сшито сотрудниками ФСБ. Все началось с того, что несколько молодых людей завели чат в Telegram-канале, где обсуждали актуальные вещи, в том числе и политику. Несколько сотрудников ФСБ, среди которых были некий Руслан Д. и Юрий Испанцев, решили превратить обычный чат в экстремистскую группу. Сначала они предложили ребятам встретиться офлайн, затем Руслан Д. снял за свои деньги помещение, купил туда принтер, на котором напечатал устав организации "Новое величие". Он же предложил ребятам съездить на стрельбы, где уговаривал их бросать коктейли Молотова в воображаемых омоновцев. Когда 17-летняя фигурантка дела Анна Павликова пыталась выйти из этой организации, Руслан Д. не позволил ей это сделать.

В итоге на девятерых человек завели уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества. По версии следствия, они пытались свергнуть конституционный строй. Как именно они это собирались сделать, в суде так и не было сказано. Вячеслав Крюков, Петр Карамзин и Руслан Костыленков были приговорены к 6, 6,5 и 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Дмитрий Полетаев, Максим Рощин, Мария Дубовик, Анна Павликова были приговорены к лишению свободы условно на срок от 4 до 6,5 лет. Павел Ребровский, который сначала пошел на сделку со следствием, а затем признался, что сотрудники ФСБ вынудили его оклеветать остальных фигурантов, получил 6 лет колонии.

Действительно хорошо умеют делать силовики, так это развлекаться. В 2016 году выпускники ФСБ устроили автопробег на "гелендвагенах". В Сеть попало несколько видео, где радостные молодые люди отмечают выпускной. В автопробеге участвовало 28 автомобилей.

Сотрудники силовых структур могут похвастаться не только дорогими машинами. Топ российских коррупционеров возглавляют экс-начальники банковского отдела службы экономической безопасности ФСБ РФ Кирилл Черкалин и Дмитрий Фролов, а также их подчиненный Андрей Васильев. У них изъяли наличные и драгоценности на 12 млрд росс. рублей. Следующий в списке — экс-полковник управления, как это ни иронично, противодействия коррупции МВД Дмитрий Захарченко. У него было конфисковано 9 млрд росс. рублей.

Анна К, kasparov.ru

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