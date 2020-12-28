ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Протестная активность в Жодино продолжается каждый день

28.12.2020 12:23 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Протестная активность в Жодино продолжается каждый день

  • 28.12.2020, 11:37
Протестная активность в Жодино продолжается каждый день

На выходных горожане провели в Жодино несколько акций солидарности.

«Децентрализованные пикеты, акции солидарности и другая протестная активность в Жодино продолжается каждый день. Не остановимся до выполнения требований народа», — рассказали ex-press.by жодинцы.

Марши теперь проходят не только в районах многоэтажек, но и в частном секторе.

Жодинцы провели акцию солидарности с политзаключенным Николаем Дедком. 32-летнего анархиста и администратора телеграм-канала задержали 12 ноября.

В отношении него было возбуждено дело по статье 342. Белорусские правозащитники признали Николая Дедка политзаключенным.

«Трагедыя, якая адбываецца з Міколай Дзядком, нікога не можа пакінуць абыякавым! Жыхары Жодзіна патрабуюць: СВАБОДУ МІКОЛЕ ДЗЯДКУ!!!» — написали участники акции.

Многих горожан волнует судьба политзаключенного Игоря Лосика, который объявил голодовку в Жодинской тюрьме.

Игорь Лосик — администратор сообщества и ТГ-канала «РБ головного мозга», его задержали 25 июня после обыска дома в Барановичах. Срок содержания Лосика под стражей по предварительному обвинению должен был завершиться 25 декабря. Но 15 декабря ему предъявили новое обвинение — «подготовка к участию в массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 293 УК). Парень своей вины не признал и в знак протеста объявил голодовку.



Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На выходных горожане провели в Жодино несколько акций солидарности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Темно и скользко на МКАД, а водитель в левом ряду «не сбавлял до победы». Случай, который запомнится надолго (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика