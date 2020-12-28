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Протестная активность в Жодино продолжается каждый день
Источник материала: Хартия'97
Протестная активность в Жодино продолжается каждый день
На выходных горожане провели в Жодино несколько акций солидарности.
«Децентрализованные пикеты, акции солидарности и другая протестная активность в Жодино продолжается каждый день. Не остановимся до выполнения требований народа», — рассказали
Марши теперь проходят не только в районах многоэтажек, но и в частном секторе.
Жодинцы провели акцию солидарности с политзаключенным Николаем Дедком. 32-летнего анархиста и администратора телеграм-канала задержали 12 ноября.
В отношении него было возбуждено дело по статье 342. Белорусские правозащитники признали Николая Дедка политзаключенным.
«Трагедыя, якая адбываецца з Міколай Дзядком, нікога не можа пакінуць абыякавым! Жыхары Жодзіна патрабуюць: СВАБОДУ МІКОЛЕ ДЗЯДКУ!!!» — написали участники акции.
Многих горожан волнует судьба политзаключенного Игоря Лосика, который объявил голодовку в Жодинской тюрьме.
Игорь Лосик — администратор сообщества и ТГ-канала «РБ головного мозга», его задержали 25 июня после обыска дома в Барановичах. Срок содержания Лосика под стражей по предварительному обвинению должен был завершиться 25 декабря. Но 15 декабря ему предъявили новое обвинение — «подготовка к участию в массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 293 УК). Парень своей вины не признал и в знак протеста объявил голодовку.
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На выходных горожане провели в Жодино несколько акций солидарности.
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