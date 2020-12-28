Источник материала: Хартия'97

Американский производитель оружия показал атаку на российский комплекс С-400 3 28.12.2020, 11:26

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Видеофакт.

Поставщик оружия №1 для Пентагона Lockheed Martin Corp. опубликовал видео, на котором высокоточный ракетный комплекс дальнего действия PrSM выполняет имитацию атаки на то, что, по всей видимости, является российской системой ПВО С-400, пишет Expert .

Трехминутное видео, опубликованное в официальном аккаунте компании на YouTube, демонстрирует смоделированную на компьютере атаку высокоточной ракеты следующего поколения армии США по объекту зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) противника.

Ракета Precision Strike, или PrSM, представляет собой новую систему оружия класса «поверхность-поверхность», которая обеспечит расширенные возможности для атаки, нейтрализации, подавления и уничтожения целей с использованием ракетных средств непрямого огня на дальность более 499 километров. Как отметили в компании, PrSM обеспечивает командующему Объединенными силами увеличенную дальность, летальность, живучесть и ракетную нагрузку.

Ракета PrSM Lockheed Martin содержит силовую установку с нечувствительным боеприпасом (IM) и энергетическую полезную нагрузку IM, способную поразить набор целей PrSM. Она также имеет открытую системную архитектуру для максимальной доступности и гибкости, модульную структуру для будущего роста и совместима с HIMARS и M270.

Возможно, ключевой частью ролика является момент, показывающий вид с воздуха на «цель», которая была идентифицирована как позиция ЗРК С-400 российского производства, в состав которой входили самоходные пусковые установки 5P85TE2, многофункциональная РЛС управления огнем 92N6, РЛС обнаружения и управления боем 91N6E и транспортер ракет 5T58-2.

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