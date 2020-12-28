Назван неожиданный симптом, который говорит о проблемах с сердцем

Источник материала: ОНТ

Опухшие лодыжки могут быть симптомом повышенного кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваниях. Об этом сообщает Express со ссылкой на экспертов организации Blood Pressure UK.

Высокое кровяное давление вызывает повышенную нагрузку на кровеносные сосуды и сердце, напомнило издание.

В некоторых случаях отек лодыжек может быть сигналом того, что с другими жизненно важными органы, такими как печень или почки, также есть проблемы.

Фото: © Fotolia / Bits and Splits

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