|
Назван неожиданный симптом, который говорит о проблемах с сердцем
Источник материала: ОНТ
Опухшие лодыжки могут быть симптомом повышенного кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваниях. Об этом сообщает
Высокое кровяное давление вызывает повышенную нагрузку на кровеносные сосуды и сердце, напомнило издание.
В некоторых случаях отек лодыжек может быть сигналом того, что с другими жизненно важными органы, такими как печень или почки, также есть проблемы.
Фото: © Fotolia / Bits and Splits
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опухшие лодыжки могут быть симптомом повышенного кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваниях. Об этом сообщает Express со ссылкой на экспертов организации...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)