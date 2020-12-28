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В хоккейной Экстралиге сменился лидер турнирной таблицы

28.12.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В хоккейной Экстралиге сменился лидер турнирной таблицы

По итогам очередных матчей в хоккейной Экстралиге сменился лидер турнирной таблицы. 

Минская «Юность» на своём льду не сумела одержать победу над «Динамо-Молодечно», уступив со счётом 1:3. А вот солигорский «Шахтёр» дома был сильнее гродненского «Немана» – 4:3. Благодаря этому успеху "горняки" вышли на первое место в турнирной таблице, опередив «Юность» на один балл. После 32-х матчей у «Шахтёра» 72 очка. Впрочем, у минчан есть игра в запасе. Также в воскресенье «Гомель» проиграл «Могилёву» – 2:3, а жлобинский «Металлург» победил оршанский «Локомотив» – 3:1.

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Теги: Гомель
 
 
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По итогам очередных матчей в хоккейной Экстралиге сменился лидер турнирной таблицы.  Минская «Юность» на своём льду не сумела одержать победу над...
 
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