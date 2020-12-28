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В Минске из Цнянского водохранилища достали труп мужчины
Источник материала: ОНТМинске из Цнянского водохранилища достали труп мужчины" class="one-news__figure-img">
В Цнянском водохранилище в Минске обнаружили труп пенсионера. По информации
Тело из воды извлекли. Обстоятельства смерти уточняются.
Фото: А. Лемба
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В Цнянском водохранилище в Минске обнаружили труп пенсионера. По информации МЧС, мужчина утонул. Тело из воды извлекли. Обстоятельства смерти уточняются. Фото: А....
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