Кислородная станция горела в Брестской городской больнице. Погиб мужчина

Источник материала: ОНТ

В Брестской городской больнице горела кислородная станция.

Огонь повредил дверь, мебель, стены и бытовую технику. В этом же помещении находились и кислородные баллоны. Они чудом не взорвались. Во время пожара погиб 64-летний мужчина. Причину устанавливают.

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