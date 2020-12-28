|
Кислородная станция горела в Брестской городской больнице. Погиб мужчина
Источник материала: ОНТ
В Брестской городской больнице горела кислородная станция.
Огонь повредил дверь, мебель, стены и бытовую технику. В этом же помещении находились и кислородные баллоны. Они чудом не взорвались. Во время пожара погиб 64-летний мужчина. Причину устанавливают.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Брестской городской больнице горела кислородная станция. Огонь повредил дверь, мебель, стены и бытовую технику. В этом же помещении находились и кислородные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)