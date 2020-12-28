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В горах Тегерана обнаружены тела 12 альпинистов
Источник материала: ОНТ
В горах на севере иранской столицы Тегеран обнаружили тела 12 альпинистов, сообщает
Как сообщают спасательные службы, 25 декабря была сильная метель и в горах начался сход лавин.
Международное гуманитарное движение Красный Полумесяц провело поисково-спасательную операцию. В результате 14 человек удалось спасти, а 12 – нет.
Фото: krasfun.ru
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В горах на севере иранской столицы Тегеран обнаружили тела 12 альпинистов, сообщает Синьхуа. Как сообщают спасательные службы, 25 декабря была сильная метель и в...
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