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Столкновения с полицией в Израиле: протестующие выступают в защиту молодежи, которая отказывается служить в армии

28.12.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Столкновения с полицией в Израиле: протестующие выступают в защиту молодежи, которая отказывается служить в армии

Пандемия не останавливает протестующих в Израиле. Здесь уже две недели происходят столкновения с полицией.  

На улицах – ультра-ортодоксальные демонстранты. Они выступают в защиту молодежи, которая отказывается служить в армии. Толпа заблокировала шоссе в Бней-Браке. Полиция использовала водометы и лошадей, чтобы вытеснить людей с трассы. Противостояние закончилось жёсткими столкновениями.   Задержаны 13 человек, один полицейский ранен. 

 

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Пандемия не останавливает протестующих в Израиле. Здесь уже две недели происходят столкновения с полицией.   На улицах – ультра-ортодоксальные демонстранты. Они...
 
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