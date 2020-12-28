Столкновения с полицией в Израиле: протестующие выступают в защиту молодежи, которая отказывается служить в армии

Источник материала: ОНТ

Пандемия не останавливает протестующих в Израиле. Здесь уже две недели происходят столкновения с полицией.

На улицах – ультра-ортодоксальные демонстранты. Они выступают в защиту молодежи, которая отказывается служить в армии. Толпа заблокировала шоссе в Бней-Браке. Полиция использовала водометы и лошадей, чтобы вытеснить людей с трассы. Противостояние закончилось жёсткими столкновениями. Задержаны 13 человек, один полицейский ранен.

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