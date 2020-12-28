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Белорусские биатлонисты участвуют в «Рождественской гонке»

28.12.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские биатлонисты участвуют в «Рождественской гонке»

Сегодня в немецком Рупольдинге пройдёт традиционная «Рождественская гонка». Ждём успешного выступления и от белорусских биатлонистов – Динары Алимбековой и Антона Смольского. 

У белорусской пары – 10-й стартовый номер и неплохие шансы, учитывая, как выступает Динара Алимбекова. Уроженка города Чаусы дважды в этом сезоне поднималась на пьедестал и становилась золотым и бронзовым призёром. В общем зачёте Кубка мира Динара на 5-м месте. Гонка традиционно будет состоять из масс-старта и преследования. Победителя определят по результатам второго этапа. 

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Сегодня в немецком Рупольдинге пройдёт традиционная «Рождественская гонка». Ждём успешного выступления и от белорусских биатлонистов – Динары Алимбековой и...
 
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