Белорусские биатлонисты участвуют в «Рождественской гонке»

Источник материала: ОНТ

Сегодня в немецком Рупольдинге пройдёт традиционная «Рождественская гонка». Ждём успешного выступления и от белорусских биатлонистов – Динары Алимбековой и Антона Смольского.

У белорусской пары – 10-й стартовый номер и неплохие шансы, учитывая, как выступает Динара Алимбекова. Уроженка города Чаусы дважды в этом сезоне поднималась на пьедестал и становилась золотым и бронзовым призёром. В общем зачёте Кубка мира Динара на 5-м месте. Гонка традиционно будет состоять из масс-старта и преследования. Победителя определят по результатам второго этапа.

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