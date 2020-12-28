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Международный день кино отмечается 28 декабря
Источник материала: ОНТ
Атмосферу приближающего праздника поддержат и любимые новогодние фильмы. А сегодня есть повод обратиться к ним – 28 декабря отмечается Международный день кино.
Ровно 125 лет назад в такой день декабря в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок
В разных странах установлены Национальные дни кино. В Беларуси это 17 декабря. Нашему кинематографу – 96 лет. В 1924 году появилась своя киностудия. Тогда она называлась «Белгоскино», теперь её знают как «Беларусьфильм».
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Атмосферу приближающего праздника поддержат и любимые новогодние фильмы. А сегодня есть повод обратиться к ним – 28 декабря отмечается Международный день кино. ...
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