ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Международный день кино отмечается 28 декабря

28.12.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Международный день кино отмечается 28 декабря

Атмосферу приближающего праздника поддержат и любимые новогодние фильмы. А сегодня есть повод обратиться к ним – 28 декабря отмечается Международный день кино.   

Ровно 125 лет назад в такой день декабря в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Широкой публике за деньги показали всего 48-секундный фильм. «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота» вызвало необычную реакцию зрителей – они убегали из зала, боясь, что приближающийся на экране поезд раздавит их. 

В разных странах установлены Национальные дни кино. В Беларуси это 17 декабря. Нашему кинематографу – 96 лет. В 1924 году появилась своя киностудия. Тогда она называлась «Белгоскино», теперь её знают как «Беларусьфильм».   

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Атмосферу приближающего праздника поддержат и любимые новогодние фильмы. А сегодня есть повод обратиться к ним – 28 декабря отмечается Международный день кино.   ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уголовное дело против "Пресс-клуба" передано в Следственный комитет РБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика