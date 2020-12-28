Купить дерево в кадке, а весной посадить: Министерство лесного хозяйства проводит акцию по сохранению елей

Источник материала: ОНТ

Продлить жизнь зелёному символу Нового года предлагает Министерство лесного хозяйства. В эти дни ведомство проводит акцию, цель которой – сохранить ели.

Поучаствовать просто – купить новогоднее дерево в кадке, а затем высадить его у себя или в ближайшем лесничестве весной, когда будет проходить другая республиканская акция «Неделя леса». При этом каждому покупателю вручат памятку по уходу за деревом. Напомним, ёлочные базары работают по всей стране. Адреса торговли – на сайтах лесхозов.

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