Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил дату VI Всебелорусского народного собрания. Оно состоится 11-12 февраля, пишет БЕЛТА.

К работе уже приступили республиканский и региональные организационные комитеты, завтра начинается избрание делегатов.

На Всебелорусском народном собрании будут подведены итоги пятилетки. Будет сказано, как о достижениях, так и о том, что не получилось. Также делегаты рассмотрят программу социально-экономического развития на 2021-2025 годы с учетом непростых внешних условий.

Фото: БЕЛТА





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