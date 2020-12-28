|
Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил дату VI Всебелорусского народного собрания. Оно состоится 11-12 февраля,
К работе уже приступили республиканский и региональные организационные комитеты, завтра начинается избрание делегатов.
На Всебелорусском народном собрании будут подведены итоги пятилетки. Будет сказано, как о достижениях, так и о том, что не получилось. Также делегаты рассмотрят программу социально-экономического развития на 2021-2025 годы с учетом непростых внешних условий.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил дату VI Всебелорусского народного собрания. Оно состоится 11-12 февраля, пишет БЕЛТА. К работе уже приступили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)