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Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля

28.12.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил дату VI Всебелорусского народного собрания. Оно состоится 11-12 февраля, пишет БЕЛТА.

К работе уже приступили республиканский и региональные организационные комитеты, завтра начинается избрание делегатов. 

На Всебелорусском народном собрании будут подведены итоги пятилетки. Будет сказано, как о достижениях, так и о том, что не получилось. Также делегаты рассмотрят программу социально-экономического развития на 2021-2025 годы с учетом непростых внешних условий.  

Фото: БЕЛТА


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Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил дату VI Всебелорусского народного собрания. Оно состоится 11-12 февраля, пишет БЕЛТА. К работе уже приступили...
 
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