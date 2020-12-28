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Марафон добра: продолжается акция «Наши дети»

28.12.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Марафон добра: продолжается акция «Наши дети»

Масштабный марафон добра! Республиканская акция «Наши дети» шагает по всей стране и дарит тепло и подарки тем, кто волею судьбы оказался в трудной жизненной ситуации. 

Сегодня праздник откроет двери в Могилёвской спецшколе закрытого типа, в социально-педагогическом центре Заводского района столицы, в школе-интернате для детей-сирот города Сенно, а также в Докшицком районе. Сама акция продлится до 10 января. К ней уже присоединились чиновники, бизнесмены, представители общественных объединений и все неравнодушные люди. Вы ещё успеете присоединиться и помочь детям, подарив им праздник. 

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Масштабный марафон добра! Республиканская акция «Наши дети» шагает по всей стране и дарит тепло и подарки тем, кто волею судьбы оказался в трудной жизненной...
 
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