Марафон добра: продолжается акция «Наши дети»

Источник материала: ОНТ

Масштабный марафон добра! Республиканская акция «Наши дети» шагает по всей стране и дарит тепло и подарки тем, кто волею судьбы оказался в трудной жизненной ситуации.

Сегодня праздник откроет двери в Могилёвской спецшколе закрытого типа, в социально-педагогическом центре Заводского района столицы, в школе-интернате для детей-сирот города Сенно, а также в Докшицком районе. Сама акция продлится до 10 января. К ней уже присоединились чиновники, бизнесмены, представители общественных объединений и все неравнодушные люди. Вы ещё успеете присоединиться и помочь детям, подарив им праздник.

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