|
В Шанхае с 1 января введут запрет на использование пластиковых пакетов во всех торговых точках
Источник материала: ОНТ
В Шанхае 1 января вступит в силу закон, запрещающий использовать пакеты из пластика во всех торговых точках страны. Об этом пишет местная газета
Причем запрет коснется как неразлагаемого, так и разлагаемого пластика. Пакеты с нового года не будут продаваться и предоставляться на кассах в супермаркетах, аптеках, книжных магазинах. Также нельзя будет использовать пакеты при доставке продуктов питания. А во всех кафе и ресторанах прекратят использование пластиковых трубочек и одноразовой посуды.
Политику по ограничению использования пластика в Шанхае начали проводить с 2008 года. С тех пор власти пытались приучить население заменять его многоразовой бумагой и другими материалами.
В планах на ближайшие годы – распространить использование пластика и в других сферах.
Фото: Dominic Lipinski / PA Wire / PA Images
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Шанхае 1 января вступит в силу закон, запрещающий использовать пакеты из пластика во всех торговых точках страны. Об этом пишет местная газета Shanghai Daily, сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)