В Шанхае с 1 января введут запрет на использование пластиковых пакетов во всех торговых точках

Источник материала: ОНТ

В Шанхае 1 января вступит в силу закон, запрещающий использовать пакеты из пластика во всех торговых точках страны. Об этом пишет местная газета Shanghai Daily , сообщает ТАСС.

Причем запрет коснется как неразлагаемого, так и разлагаемого пластика. Пакеты с нового года не будут продаваться и предоставляться на кассах в супермаркетах, аптеках, книжных магазинах. Также нельзя будет использовать пакеты при доставке продуктов питания. А во всех кафе и ресторанах прекратят использование пластиковых трубочек и одноразовой посуды.

Политику по ограничению использования пластика в Шанхае начали проводить с 2008 года. С тех пор власти пытались приучить население заменять его многоразовой бумагой и другими материалами.

В планах на ближайшие годы – распространить использование пластика и в других сферах.

Фото: Dominic Lipinski / PA Wire / PA Images

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