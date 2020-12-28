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В Минске легковушка сбила подростка
Источник материала: ОНТМинске легковушка сбила подростка" class="one-news__figure-img">
Подросток попал под колеса легкового автомобиля на улице Харьковской в Минске. Об этом сообщает управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла 27 декабря в 21:47. Подросток переходил улицу на красный сигнал светофора.
В результате подросток получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Подросток попал под колеса легкового автомобиля на улице Харьковской в Минске. Об этом сообщает управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Авария произошла 27 декабря в...
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