Врач рассказывает все, что полезно знать о витамине А

Источник материала: Tut.by

О том, какими полезными свойствами обладает витамин А, к чему приводит его дефицит и избыток, а также об особенностях приема ретинола порталу «Здоровые люди» (24health.by) рассказала врач-диетолог, сотрудник БГМУ Надежда Рябова.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Зачем нам нужен витамин А

Еще в начале прошлого века ученые пришли к выводу, что вещество, входящее в состав моркови и тыквы, а также других — в основном красных и желтых — овощей и фруктов стимулирует рост клеток и напрямую участвует в гармоничном развитии организма.

К группе витаминов А относится ретинол, или витамин А в масле; ретинола ацетат; дегидроретинол; ретиноевая кислота; ретиналь (активная форма А1).

— Этот жирорастворимый витамин влияет на нашу жизнь, начиная с эмбрионального развития организма и поддерживая его до смерти. Его называют одним из главных для гармоничного роста, формирования тканей костей и зубов. Витамин А предупреждает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. При ожогах, ранах и других повреждениях кожи ретинол стимулирует синтез коллагена, а поэтому ускоряет процессы заживления и замедляет процессы старения. Но и это не все свойства чудо-витамина. Он повышает барьерную функцию слизистых оболочек, увеличивает активность лейкоцитов, другими словами, защищает нас от гриппа, ОРИ, заболеваний пищеварительного тракта и инфекций мочевыводящих путей. Отдельная заслуга витамина А в том, что он помогает нам видеть в темноте и способствует увлажнению глаз, не допуская пересыхание и травмирование роговицы.

Как проявляется дефицит витаминов группы А

Недостаток витамина А выявляется у людей, которые отказываются от продуктов животного происхождения и растительных продуктов, богатых каротином, либо едят их в недостаточном количестве.

Дефицит может возникнуть и из-за других причин: белковой недостаточности в результате нарушения синтеза ретинол-связывающего белка и процессов всасывания и транспорта ретинола, нарушения процессов всасывания жиров из-за поражения слизистой кишечника или желчевыводящей системы, например, при хроническом энтерите, гепатите, ангиохолите и других заболеваниях.

Злоупотребление спиртными напитками также способствует повышенному расходу ретинола в организме.

Чтобы узнать, хватает ли организму витамина А, нужно провести лабораторную диагностику. Недостаток может привести к серьезным заболеваниям, причем проявляется он достаточно ярко.

Из-за нехватки каротиноидов в первую очередь страдает зрение, развивается так называемая «куриная слепота», когда глазам становиться трудно приспособиться к небольшому освещению. Пересыхает слизистая глазного яблока, мутнеет роговица.

Появляются преждевременные морщины из-за чрезмерной сухости кожи, угри, акне. Разрушается зубная эмаль, волосы становятся сухими и ломкими.

Возникают нарушения в работе мочеполовой системы, как мужской, так и женской. Из-за дефицита витамина А может развиться эрозия, мастопатия и даже онкологическое заболевание.

Из-за ослабленного иммунитета человек становится заложником частых вирусных заболеваний. Для детей характерно замедление физического и умственного развития.

Специалисты советуют при появлении этих признаков не просто начать принимать витамины, но и обязательно откорректировать свой рацион питания.

Как извлечь из витамина А максимальную пользу



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Главная особенность этой группы витаминов в том, чтобы, попав в тонком кишечнике в кровь, они соединились с желчью. Если пища недостаточно жирная, желчи выделяется мало, в результате это приведет к потере значительной части витамина А.

Запоминаем: дефицит в рационе белков, животных жиров и витамина Е снижает усвоение витамина А и каротина.

Витамин А содержащие продукты хорошо взаимодействуют с так называемыми полезными жирами. К ним относятся, например, масла для готовки, орехи, рыба, мясо, авокадо. В таком сочетании витамин А усвоится максимально.

К примеру, шпинат великолепно сочетается с авокадо, в котором полезных жиров в достатке. Морковь и салат-латук тоже дружат с авокадо. Можно добавить небольшое количество растительного масла в салатик или свежевыжатый сок и таким образом увеличить усвоение ретинола.

А вот продукты животного происхождения, богатые витамином А, уже сами по себе насыщены нужным количеством жира для хорошего усвоения.

Сырые, вареные или заправленные?

— Больше всего натурального ретинола содержится в еде животного происхождения: рыбий жир, икра, говяжья печень и сердце, жирное молоко, сливочное масло, сливки, сыр, куриный желток. Провитамин А входит в состав желтых и зеленых овощей, желтых и красных фруктов и ягод, например, абрикосы, черная смородина, облепиха, плоды шиповника и боярышника, а также трав и пряной зелени: крапива, шалфей, мята, базилик, листья малины, ботва сельдерея, петрушка, щавель, зеленый лук. Есть он в водорослях и грибах.

При готовке продуктов, если нет доступа кислорода, например, когда мы варим под крышкой, витамин хорошо сохраняется. В среднем при термической обработке теряется около 30% витамина А и каротина. Разрушается он при неправильном хранении продуктов, например, под воздействием солнца.



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Степень усвоения каротина зависит от вида продуктов и приготовления. Например, из шпината и базилика каротин усваивается лучше, чем из моркови. Измельчение растительных продуктов, их варка, добавление жиров повышает всасывание каротина.

Интересно, что из натертой на крупную терку морковки усваивается 5% каротина, а из мелко натертой — уже 20%. Если в блюда с продуктами, богатыми витамином А, добавим сметану или растительное масло — усвоится около 50%. А, например, из морковного пюре с молоком — 60%. Говяжий и бараний жир для этого не годятся, усвоение будет минимальным.

Летом в молочных продуктах содержание витамина A и каротина значительно выше, чем зимой.

Полезное меню

Как приготовить салат, богатый витамином А:

— 4 морковки;

— сок лимона;

— грецкий орех;

— 2 ложки сметаны;

— свежая петрушка.

Морковь натереть на средней терке. Полить лимонным соком и дать пропитаться. Добавить сметану, посыпать грецким орехом и петрушкой.

Суточная доза витамина А для детей и взрослых

Согласно санитарным нормам и правилам «Требований к питанию населения», норма физиологических потребностей в витамине А для взрослых (18−59 лет) в сутки составляет 900 мкг РЭ.

Для детей в зависимости от возраста — от 400 мкг РЭ (от рождения до года) до 1000 мкг РЭ (старшие школьники). Имеет значение не только возраст ребенка, но и пол. Например, мальчики 14 — 17 лет — 1000 мкг РЭ, а девочки такого же возраста 800 мкг РЭ.

Для беременных и кормящих женщин (в сутки) существует дополнительная потребность в этом витамине от 100 до 400 мкг РЭ. Точнее об этом расскажет лечащий врач.

Норма для лиц 60 лет и старше (в сутки) — 900 мкг РЭ.

Чем опасна передозировка витамином А

Его избыток в питании называется гипервитаминозом А, а последствия очень неприятные. Злоупотребление продуктами, содержащими каротин, может вызвать желтуху, которую называют каротиновой. Кожа окрашивается в желтый цвет, так как печень попросту не успевает работать.

Клиника острого гипервитаминоза А серьезная: светобоязнь, тошнота и рвота, головные боли, понос, сонливость, апатия, мышечно-суставные и абдоминальные боли, повышение температуры, головокружение, возможен даже судорожный синдром.

Следует помнить, что в больших концентрациях витамин А токсичен. Лучший способ исключить риск передозировки витамина А — принимать его только в форме бета-каротина, который в организме превращается в витамин А.

Во время беременности следует соблюдать особую осторожность при приеме витамина А. Ежедневная передозировка его увеличивает вероятность рождения ребенка с различными пороками развития.