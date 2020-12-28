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Максим Кац

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кац: «Есть несколько причин, почему Путину не удастся купировать ситуацию в Беларуси» Россия с самого начала политического кризиса в Беларуси не поддерживает Лукашенко.

По, слитые данные показывают, что российские власти вынуждены адаптироваться к новой белорусской реальности.– Россия с самого начала политического кризиса в Беларуси не поддерживает Лукашенко напрямую, однако она постоянно делает шаги, которые ему помогают. То встреча с Путиным, то рассказы о некоем внешнего вмешательства в дела Беларуси, то выдача кредитов на миллиард долларов…Все это не способствует достижению взаимопонимания с белорусским народом и закладывает мину замедленного действия. Ведь в один прекрасный день режим Лукашенко падет – и тогда россияне окажутся лицом к лицу с людьми, которым мешали добиваться своих конституционных прав, – предупреждает он.Российский аналитик напоминает, что на эти грабли российская власть при Путине наступала уже много раз – похожие ситуации имели место в Грузии, Украине и Армении. И ничем хорошим это не закончилось.– По оценке кремлевских сил, в среднесрочной перспективе ситуация в Беларуси будет определяться новыми политическими лидерами. Причем, оппозиционными.Именно поэтому планируется получить влияние внутри оппозиции, а именно войти в управляющие органы всех оппозиционных структур. Или подготовить кандидатов для предстоящих парламентских выборов.А также сформировать информационную инфраструктуру: СМИ, соцсети, каналы в телеграме и ютубе. Еще авторы хотят организовать в Беларуси «фабрику мысли» или thinktank, которая будет определять смысловую повестку оппозиции, – отмечает Максим Кац.Российский блогер также иронизирует над планами создать в Беларуси пророссийскую партию, которая якобы будет бороться за права народа.– Если изучить черновик программы партии, то она… требует отмены цензуры, уважения достоинства, перехода к парламентской республике – в общем, всего того, чего в России нет и не предвидится.Даже если бы этого слива не было, то из этой идеи кремлевских аналитиков возглавить белорусский протест все равно бы ничего не вышло.Есть несколько причин, почему провалится идея Путина купировать ситуацию в Беларуси.Во-первых, соседней страной управляет такой же автократ, который давно зачистил политическое поле и внимательно следит, чтобы на нем не появлялись новые игроки. То есть, новую партию могут просто не зарегистрировать.Во-вторых, нельзя добиться уважения народа страны просто создав марионеточную партию. Например, в Крыму до аннексии существовала пророссийская партия, но на честных открытых выборах она получила всего 4% голосов. И это при наличии большой части пророссийски настроенного населения.Таким образом, любую искусственную организацию в условиях свободных выборов ждет такая же судьба.По словам Каца, напрашивается вопрос: а как же тогда России налаживать отношения с Беларусью после неизбежного падения режима Лукашенко?– Ответ очень простой: нужно прежде всего заниматься своей страной. Обеспечить наличие в ней свободных выборов, независимых СМИ, честных судов. Нужно выпустить из тюрем политзаключенных и перестать преследовать людей за политические взгляды.Благодаря этому к власти придут политики, заинтересованные в повышении уровня жизни россиян, а не достижения каких-то мифических геополитических целей.Мы должны стать союзником, а не угрозой. И тогда не надо будет создавать свои марионеточные партии, так как обычные партии соседних стран будут стремиться с нами дружить, как сейчас стремятся дружить со странами Евросоюза. И тогда все будет хорошо: и в России, и с соседями, и в геополитике, – уверен Максим Кац.