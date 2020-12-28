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В новогоднюю ночь в Минске будет действовать пропускной режим

28.12.2020 13:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В новогоднюю ночь в Минске будет действовать пропускной режим
Фото: sputnik.by
Милиция готовится к усиленному варианту несения службы. Об этом в эфире БТ рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

— Усиленный вариант фактически продолжается. Безусловно, будут приняты все меры, чтобы не допустить ни одного чрезвычайного происшествия, - сказала Ольга Чемоданова.

Официальный представитель МВД обратилась к жителям страны и гостям, которые приедут на новогодние праздники, с просьбой с пониманием относиться к некоторым мероприятиям, которые будут проводить сотрудники милиции.

Речь идет о пропускном режиме, о досмотровых мероприятиях, пояснила Чемоданова, уточнив, что эти меры принимаются «исключительно в целях безопасности».

В целом, по ее оценке, криминогенная обстановка в стране остается «стабильной и контролируемой правоохранительными органами», пишет БЕЛТА.
 
 
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Криминогенная обстановка в стране остается стабильной и контролируемой.
 
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