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В новогоднюю ночь в Минске будет действовать пропускной режим
Источник материала: UDF
Фото: sputnik.by
— Усиленный вариант фактически продолжается. Безусловно, будут приняты все меры, чтобы не допустить ни одного чрезвычайного происшествия, - сказала Ольга Чемоданова.
Официальный представитель МВД обратилась к жителям страны и гостям, которые приедут на новогодние праздники, с просьбой с пониманием относиться к некоторым мероприятиям, которые будут проводить сотрудники милиции.
Речь идет о пропускном режиме, о досмотровых мероприятиях, пояснила Чемоданова, уточнив, что эти меры принимаются «исключительно в целях безопасности».
В целом, по ее оценке, криминогенная обстановка в стране остается «стабильной и контролируемой правоохранительными органами», пишет
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Криминогенная обстановка в стране остается стабильной и контролируемой.
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