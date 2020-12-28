Источник материала: UDF



Фото: sputnik.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В новогоднюю ночь в Минске будет действовать пропускной режим Криминогенная обстановка в стране остается стабильной и контролируемой.

— Усиленный вариант фактически продолжается. Безусловно, будут приняты все меры, чтобы не допустить ни одного чрезвычайного происшествия, - сказалаОфициальный представитель МВД обратилась к жителям страны и гостям, которые приедут на новогодние праздники, с просьбой с пониманием относиться к некоторым мероприятиям, которые будут проводить сотрудники милиции.Речь идет о пропускном режиме, о досмотровых мероприятиях, пояснила Чемоданова, уточнив, что эти меры принимаются «исключительно в целях безопасности».В целом, по ее оценке, криминогенная обстановка в стране остается «стабильной и контролируемой правоохранительными органами», пишет