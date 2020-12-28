Источник материала: UDF



Евгений Гор и Надежда Бабкина. / Фото: www.livestory.com.ua

kulturologia.ru

Не мальчик, но мужчина







Евгений Гор и Надежда Бабкина. / Фото: www.cosmo.ru

Евгений Гор и Надежда Бабкина. / Фото: www.rusdialog.ru

Евгений Гор и Надежда Бабкина. / Фото: www.ya-zhenschina.com

Арома-продукция Ucandles от Евгения Гора. / Фото: www.forum.sibmama.info

Евгений Гор и Надежда Бабкина. / Фото: www.topnews.ru

Евгений Гор и Надежда Бабкина. / Фото: www.paparazzi.ru

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему Евгений Гор не любит появляться в обществе рядом с Надеждой Бабкиной Счастье с разницей в 30 лет.

На Всероссийский конкурс эстрадных исполнителей в Саратовеприехала в качестве члена жюри, а вотнадеялся завоевать приз вместе со своей группой «После 11». Ему было 23 года, к этому моменту он успел окончить филологический факультет Удмуртского университета и всерьёз заняться музыкой, которой увлёкся как раз в студенческие годы.Надежда Бабкина уже отпраздновала свой 53-й день рождения, а за её плечами был неудачный опыт семейной жизни, окончившейся разводом ещё в 1991 году, и взрослый сын.Надежда Бабкина не раз говорила в своих интервью: она сразу почувствовала симпатию к обаятельному и, несомненно, талантливому молодому человеку и решила предложить ему сотрудничество. При этом и сам Евгений почувствовала, с какой теплотой смотрит на него известная исполнительница и, конечно, не стал отказываться от возможности продолжить музыкальную карьеру в столице. Совместная работа очень быстро переросла в романтические отношения.На первое свидание Надежда Бабкина примчалась за рулём своего шикарного Мерседеса, а Евгений Гор принёс в качестве угощения пакет еды из McDonald’s. И оба были невероятно счастливы, катаясь бесцельно по Москве. Вскоре Надежда Бабкина, окрылённая любовью, до неузнаваемости похорошела. Она похудела, изменила причёску, стала регулярно посещать салоны красоты и обновила гардероб, отдавая теперь предпочтение более стильным вещам.Надежда Бабкина хотела быть счастливой. И ей не было никакого дела до того, что подумают о ней другие люди. Счастье – материя слишком личная.В прессе муссировались слухи о «мальчике» Надежды Бабкиной, а исполнительница яростно парировала: он не мальчик, а настоящий мужчина. К слову, Евгений Гор всё время снимал квартиру в Москве, категорически отказываясь переезжать в шикарную квартиру женщины, которую любил. Он считал просто невозможным для себя жить за чужой счёт или на чужой жилплощади. Сама мысль об этом казалась Гору унизительной.Он и сегодня говорит о том, что за 17 лет отношений ни разу не позволил себе воспользоваться деньгами Надежды. Да, подарки к праздникам они друг другу дарят, как и все нормальные люди, но на этом материальная часть их отношений и заканчивается.Исполнительница призналась, что ей всегда было очень комфортно рядом с Евгением. Она не замечает разделяющей их разницы в возрасте, а просто испытывает от общения с ним массу положительных эмоций. Надежда Бабкина заявляет: Евгений Гор – вовсе не мальчик, а настоящий мужчина. Сильный и благородный.Друзья и знакомые пары не ставят под сомнение порядочность возлюбленного певицы. Все 17 лет он упорно шёл к своей цели и стремился соответствовать её высокому статусу. Евгений Гор брался за любую работу, ездил с гастролями, выступал в разных городах. А позже купил свою первую квартиру в Химках.Правда, основной доход ему принесла не музыка, а изготовление свечей. Поначалу это было хобби, которым Евгений Гор занимался, а позже превратил любимое занятие в прибыльный бизнес. Сегодня у него есть собственная фабрика, где под брендом Ucandles изготавливают самую разную ароматическую продукцию, от свечей до парфюмов. Теперь продукция, производимая арома-мануфактурой Евгения Гора, продаётся в салонах красоты и престижных торговых центрах.Евгений Гор по праву гордится тем, что крепко стоит на ногах и может себе позволить баловать женщину, которую любит. Он окружает её заботой и вниманием, готовит для неё сюрпризы, но очень не любит появляться вместе с Надеждой Бабкиной на светских мероприятиях и не соглашается на интервью.Причина проста: Евгению Гору не нравится, когда к нему относятся всего лишь как к бойфренду известной исполнительницы. Но убеждать окружающих в своей самодостаточности он не собирается. Ему вполне достаточно тех слов, которые говорит Надежда Бабкина о своём возлюбленном: «Если он Гор, то я – скала. И он держит эту скалу».Известная исполнительница при каждом удобном случае подчёркивает исключительность мужчины, находящегося с ней рядом вот уже 17 лет. Она гордится его успехами, восхищается тем, что Евгений знает три языка и имеет три высших образования, а ещё он умеет красиво ухаживать и заботиться о женщине, которую любит.Правда, на предложение руки и сердца, сделанное Евгением уже три раза, Надежда Бабкина неизменно отвечает отказом. Их жизнь уже сложилась, оба чувствуют себя вполне комфортно и свободно, а исполнительница не испытывает желания что-то кардинально менять в своей жизни. Надежда Бабкина не любит рутину и обязательства в отношениях, предпочитая оставаться вольной птицей и не ограничивать свободу любимого человека.Их счастье особенное, и тридцатилетняя разница в возрасте Надежде Бабкиной и Евгению Гору совершенно не мешает...