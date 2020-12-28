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Осторожно, москвичи! До Нового года вы можете не дожить!

28.12.2020 13:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Осторожно, москвичи! До Нового года вы можете не дожить!
Фото: varlamov.ru
Помните, я рассказывал, что Собянин и московская мэрия решили закрыть все водосточные трубы, чтобы они не портились зимой и их не нужно было обслуживать?

Конечно, в любой цивилизованной стране в зимнем климате вместо этого уже давно использовали бы обогрев как водосточных труб, так и самой крыши, чтобы не образовывались сосульки и не скапливался лёд. Эта технология не является чем-то секретным, она используется уже много лет по всему миру, поэтому в большинстве современных городов проблема с сосульками не стоит.

Осторожно, москвичи! До Нового года вы можете не дожить!

Но богатая Москва решила пойти своим путём и вместо того, чтобы установить подогрев и сделать нормальную систему водоотвода, просто закрыла водосточные трубы крышечками!

Теперь на этих крышечках моментально образуются сосульки, которые нависают прямо над тротуарами, по которым ходят люди, в том числе мамы с колясками и старики. И всем им теперь угрожает реальная опасность, ведь в любой момент сосульки могут отвалиться и кого-нибудь убить, покалечить, повредить стоящие внизу машины.

Осторожно, москвичи! До Нового года вы можете не дожить!

Совершенно безумная история происходит только из-за того, что по тротуарам не ходит Собянин и другие московские чиновники, ведь, согласитесь, невозможно себе представить, что по такому тротуару каждый день Сергей Семенович ходит на работу, а над его головой свисают сосульки. В таком случае мэрия вмиг навела бы порядок! Но москвичей, видимо, не жалко, так что, друзья, внимательно смотрите наверх – Москва еще никогда не была настолько опасным городом.

Если вы не согласны с происходящим п....цом, распространяйте этот пост и пишите все, что вы думаете о Сергее Семёновиче, на сайте электронной приёмной мэрии. Возможно там одумаются и найдут более элегантное решение.
 
 
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Богатая Москва решила пойти своим путём.
 
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