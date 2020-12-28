Правительство пообещало сдержать рост цен в будущем году

Источник материала: Ежедневник

фото: grodnovisafree.by

Власти планируют расширить в 2021 году перечень социально значимых товаров, цены на которые будут регулироваться государством.

Об этом премьер-министр Роман Головченко рассказал в эфире «Беларусь-1» .

Инфляция, по прогнозу премьера, составит по итогам нынешнего года 6-7%. Это выше прогнозировавшихся 5%, однако в нынешних условиях Головченко назвал это достижением, поскольку инфляцию «удалось не выпустить в более высокий коридор".

Головченко также сообщил, что в 2021 году перечень социально значимых товаров, цены на которые будут регулироваться государством, расширится. В перечень войдут более 70 товарных позиций. "Это те товары, по которым население ощущает на себе рост цен", - пояснил глава правительства. При этом премьер подчеркнул, что необходимо обеспечить производителям и поставщикам выгодные условия работы, поэтому власту будут пытаться регулировать цены всеми рыночными способами, чтобы не допустить их исчезновения с рынка.