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Дело сотрудников «Пресс-клуба» передано в Следственный комитет

28.12.2020 13:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Уголовное дело сотрудников «Пресс-клуба» передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Дело сотрудников «Пресс-клуба» передано в Следственный комитет

Как сообщила БелаПАН Александра Слуцкая, дочь руководителя образовательного учреждения Юлии Слуцкой, адвокаты уже вызваны для проведения допросов с подозреваемыми.

Она отметила, что мать и брат Петр, как и остальные работники «Пресс-клуба» находятся в СИЗО №1 на улице Володарского. Об их здоровье и психологическом состоянии, со слов Александры, ей пока ничего не известно.

Адвокат Юлии Слуцкой Антон Гашинский в комментарии БелаПАН высказал предположение, что сегодняшний вызов адвокатов в СК скорее всего связан с предъявлением обвинения всем подозреваемым.

Как сообщалось, Юлию Слуцкую (на фото) подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, ее действия квалифицированы по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Остальные — подозреваемые по части 6 статьи 16 (соучастие в преступлении) и части 2 статьи 243. Это программный директор Алла Шарко, директор Сергей Ольшевский, программный директор Академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов и оператор Петр Слуцкий (сын Юлии Слуцкой).

Все они были задержаны 22 декабря. В отношении всех избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщала пресс-служба Координационного совета по урегулированию политического кризиса (КС), задержанная в тот же день член КС, бывшая сотрудница «Белтелерадиокомпании», уволившаяся после президентских выборов, Ксения Луцкина подозревается в пособничестве в уклонении от уплаты налогов (ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243 УК) и также остается под стражей. Ушедшие сотрудники БТ планировали создать «альтернативное телевидение» на YouTube. Отношение к этому проекту имела Академия «Пресс-клуба».

23 декабря Европейская федерация журналистов (EFJ) потребовала немедленно освободить основателя «Пресс-клуба Беларусь» Юлию Слуцкую и ее коллег и призвала Евросоюз, Совет Европы и ОБСЕ решительно отреагировать «на эту новую волну репрессий».

В этот же день обеспокоенность действиями белорусских властей в отношении «Пресс-клуба» выразило посольство Великобритании в Минске.

Тем временем, сотрудники «Пресс-клуба» продолжают свою работу, несмотря на задержание руководства.

«Пять лет мы открыто работали, не пряча скелеты в шкафу. Наши партнеры, коллеги, друзья доверяют нам — и это бесценно», — говорится в заявлении команды «Пресс-клуба». В заявлении подчеркивается, что Юлия Слуцкая, Сергей Ольшевский, Алла Шарко, Сергей Якупов, Петр Слуцкий — это «профессионалы с большой буквы, созидатели, а не разрушители, принципиальные, творческие, открытые, влюбленные в свою работу, в Беларусь, в стандарты журналистики, в медиа».

«Мы уверены: арест представителей Пресс-клуба – ошибка, и рассчитываем, что после честной, открытой проверки всех фактов, наши коллеги будут на свободе, а уголовное дело будет прекращено. Сейчас у следствия есть шанс поступить по закону и не запускать очередное политически мотивированное преследование», — отмечается в заявлении.

«Пресс-клуб» создан как площадка для профессионального развития медиасообщества. Своей миссией организация называет «сохранение профессии журналиста в условиях падения ее авторитета и экономической привлекательности до того момента, когда станет возможной социально-политическая, экономическая трансформация Беларуси».

 
Теги: Минск
 
 
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Уголовное дело сотрудников «Пресс-клуба» передано в центральный аппарат Следственного комитета.
 
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