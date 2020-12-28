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На днях заметно потеплеет

28.12.2020 13:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ближайшие дни погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы.

На днях заметно потеплеет

По прогнозам синоптиков, будет облачно. В большинстве районов выпадут осадки (дождь и мокрый снег): ночью — сильные.

Ветер юго-восточный, южный сильный порывистый. Температура воздуха:

  • ночью -3..+3°С (по западу до +5°С);
  • днем 0..+5°С (по западу до +8°С).

Атмосферное давление будет падать.

 
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В ближайшие дни погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы.
 
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