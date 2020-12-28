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На днях заметно потеплеет
Источник материала: Навiны
В ближайшие дни погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. В большинстве районов выпадут осадки (дождь и мокрый снег): ночью — сильные.
Ветер юго-восточный, южный сильный порывистый. Температура воздуха:
Атмосферное давление будет падать.
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В ближайшие дни погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы.
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