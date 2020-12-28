|
Обновленная Lada Vesta дебютирует летом. Первые экземпляры уже выпущены
Источник материала: Onliner
Производство Lada Vesta стартовало в конце 2015 года. По меркам «АвтоВАЗа» это еще очень молодая модель. Однако в штаб-квартире российского автопроизводителя уже готовят рестайлинговую Vesta. По
Утверждается, что машины были собраны на заводе «Лада-Ижевск». По данным источника, Lada Vesta FL были в максимальной комплектации. Те, кто видел машины живьем, уверяют, что Vesta получила светодиодные фары измененной формы. Оптика схожа с Logan третьего поколения. Изменения коснулись капота и крыльев в местах сопряжения с фарами.
Рестайлинговую Vesta можно будет отличить по другим бамперам (спереди появились парктроники), противотуманным фарам прямоугольной формы, задним фонарям, крышке багажника и форсункам стеклоомывателя, которые переехали с капота на пластиковый элемент. Говорят, изменились приборная панель и руль. Россияне модифицировали дверные карты и поработали над обивкой кресел. По имеющийся в СМИ информации, Lada Vesta 2022 поступит на конвейер летом 2021 года, а продажи машины стартуют осенью.
красный, универсал, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
красный, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
коричневый, хетчбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Производство Lada Vesta стартовало в конце 2015 года. По меркам «АвтоВАЗа» это еще очень молодая модель. Однако в штаб-квартире российского автопроизводителя уже готовят...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)