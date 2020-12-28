Обновленная Lada Vesta дебютирует летом. Первые экземпляры уже выпущены

Источник материала: Onliner

Производство Lada Vesta стартовало в конце 2015 года. По меркам «АвтоВАЗа» это еще очень молодая модель. Однако в штаб-квартире российского автопроизводителя уже готовят рестайлинговую Vesta. По данным сообщества AvtoVAZ News, на прошлой неделе Lada уже выпустила 10 экземпляров обновленной модели.

Утверждается, что машины были собраны на заводе «Лада-Ижевск». По данным источника, Lada Vesta FL были в максимальной комплектации. Те, кто видел машины живьем, уверяют, что Vesta получила светодиодные фары измененной формы. Оптика схожа с Logan третьего поколения. Изменения коснулись капота и крыльев в местах сопряжения с фарами.

Рестайлинговую Vesta можно будет отличить по другим бамперам (спереди появились парктроники), противотуманным фарам прямоугольной формы, задним фонарям, крышке багажника и форсункам стеклоомывателя, которые переехали с капота на пластиковый элемент. Говорят, изменились приборная панель и руль. Россияне модифицировали дверные карты и поработали над обивкой кресел. По имеющийся в СМИ информации, Lada Vesta 2022 поступит на конвейер летом 2021 года, а продажи машины стартуют осенью.