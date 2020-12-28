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Стало известно, сколько российских пенсионеров попали в кредитную кабалу

28.12.2020 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Стало известно, сколько российских пенсионеров попали в кредитную кабалу

  • 28.12.2020, 13:12
Стало известно, сколько российских пенсионеров попали в кредитную кабалу

Доля должников-женщин и должников-мужчин примерно одинакова

Более миллиона российских пенсионеров попали в базу данных судебных приставов из-за долгов по кредитам. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ на просьбу привести данные о социальных категориях должников по кредитам, пишет Guildhall.

Как отметили в ФССП, «по состоянию на 1 ноября 2020 года на исполнении находилось 7,8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с должников – физических лиц в пользу кредитных организаций».

Доля таких производств в отношении должников-женщин и должников-мужчин примерно одинакова – около 50%. Вместе с тем «по 1,3 млн исполнительных производств должники достигли пенсионного возраста (на них приходится 17% или каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию кредитных задолженностей)».

В общей сложности судебные приставы за 10 месяцев этого года взыскали со всех должников – физических лиц в пользу кредитных организаций 111,3 млрд рублей (1,5 млрд долларов).

При этом «заморозка» накопительной части пенсии россиян, которая была введена в России в 2014 году и декларировалась как временная антикризисная мера, а затем ежегодно продлевалась, окончательно перешла в разряд бессрочных.

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Доля должников-женщин и должников-мужчин примерно одинакова
 
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