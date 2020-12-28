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В каких сетях дешевле продукты для новогоднего стола

28.12.2020 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В каких сетях дешевле продукты для новогоднего стола

  • 28.12.2020, 12:41
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В каких сетях дешевле продукты для новогоднего стола

Журналисты сравнили цены.

Рождественские и новогодние празднества 2020/21 года будут уникальными. Ватикан проведет богослужения без прихожан, нет больше рождественских туров в Прагу и на Канары. Снаружи Беларусь закрыта карантинными мерами, изнутри опускается «железный», «противовирусный» занавес. Но кое-что останется неизменным – праздничный стол с обилием блюд и спиртных напитков.

В прошлом году myfin.by сравнивал цену новогоднего стола в Беларуси и соседних странах. Теперь «закупки в Белостоке» также недоступны как «Новый год в Берлине». Но посещение Евроопта, Короны, Грина, Виталюра, Гиппо и других сетей вполне возможно. Конечно, при соблюдении масочного режима. В преддверии Нового года, выясняем, какая розничная сеть поможет нам накрыть стол с наименьшими затратами?

Начнем с «Оливье»

Салат оливье не только атрибут праздничного стола на всем постсоветском пространстве, но и стандартизированный набор ингредиентов, доступных в каждом крупном магазине. Сравнивать будем адаптированный советский вариант «Оливье», где вареная колбаса вместо птицы, соленые огурцы вместо оливок, а также: горошек, вареные яйца и др.

Для максимальной объективности выберем те продукты, которые одновременно представлены во многих торговых сетях.


«Селедка под шубой»

Следующий традиционный продукт белорусского новогоднего стола. Тут мы тоже постарались найти одинаковые продукты в разных сетях.


Мясо и рыба

Главные места праздничного стола наверняка займут блюда из мяса и рыбы. Чтоб не собирать лишних упреков, не будем привязываться к определенным рецептам, но поищем в торговых сетях одинаковые мясные и рыбные продукты. Для сравнения возьмем курицу, свинину и говядину.


Прочие продукты

Добавим к сравнению сыр для нарезки и колбасы:


Посмотрим на цены овощей и сопутствующих товаров:

Ситуация по популярным напиткам и сладостям похожа:


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