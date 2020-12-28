Свидетелю убийства Геннадия Шутова может грозить смертная казнь

Источник материала: KYKY

19 августа в военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов – он получил смертельное огнестрельное ранение в голову 11 августа во время разгона протеста в Бресте. Уголовное дело по факту убийства Шутова все еще не завели – «зато» уголовное дело есть против свидетеля событий, Александра Кордюкова.

Кордюков был рядом, когда стреляли в Шутова, но смог убежать от силовиков. Его задержали только 14 августа и отправили в Минск на Володарку, в СИЗО №1. Сначала Кордюкову предъявили обвинение по ч. 2 ст. 363 УК (Оказание сопротивления сотруднику милиции). Но позже статью изменили – теперь его обвиняют в покушении на убийство (ч. 2 ст. 139 УК РБ), сообщает Радио «Свобода».

Следствие по делу Кордюкова официально окончено, сейчас стороны знакомятся с материалами дела. Если Александра признают виновным, ему может грозить даже смертная казнь – эта мера включена в перечень наказаний по 139-й статье УК.

Судя по тому, что ранее обстоятельства инцидента с Шутовым и Кордюковым СК описывал словами «напали на лиц, выполняющих обязанности по охране общественного порядка», можно предположить, что сейчас Кордюкова обвиняют в покушении на кого-то «в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга».

Сестра Александра Марина рассказала «Свободе», что за четыре месяца заключения смогла встретиться с братом всего один раз. По ее словам, Кордюков был в шоке, когда узнал, что ему изменили статью, но потом взял себя в руки. Марина считает, что статью для ее брата могли переквалифицировать для того, чтобы полностью оправдать людей, которые стреляли в Геннадия Шутова.