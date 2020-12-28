ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Свидетелю убийства Геннадия Шутова может грозить смертная казнь

28.12.2020 13:33 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

19 августа в военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов – он получил смертельное огнестрельное ранение в голову 11 августа во время разгона протеста в Бресте. Уголовное дело по факту убийства Шутова все еще не завели – «зато» уголовное дело есть  против свидетеля событий, Александра Кордюкова. 

Кордюков был рядом, когда стреляли в Шутова, но смог убежать от силовиков. Его задержали только 14 августа и отправили в Минск на Володарку, в СИЗО №1. Сначала Кордюкову предъявили обвинение по ч. 2 ст. 363 УК (Оказание сопротивления сотруднику милиции). Но позже статью изменили – теперь его обвиняют в покушении на убийство (ч. 2 ст. 139 УК РБ), сообщает Радио «Свобода». 

Следствие по делу Кордюкова официально окончено, сейчас стороны знакомятся с материалами дела. Если Александра признают виновным, ему может грозить даже смертная казнь – эта мера включена в перечень наказаний по 139-й статье УК. 

Судя по тому, что ранее обстоятельства инцидента с Шутовым и Кордюковым СК описывал словами «напали на лиц, выполняющих обязанности по охране общественного порядка», можно предположить, что сейчас Кордюкова обвиняют в покушении на кого-то «в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга».

Сестра Александра Марина рассказала «Свободе», что за четыре месяца заключения смогла встретиться с братом всего один раз. По ее словам, Кордюков был в шоке, когда узнал, что ему изменили статью, но потом взял себя в руки. Марина считает, что статью для ее брата могли переквалифицировать для того, чтобы полностью оправдать людей, которые стреляли в Геннадия Шутова. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 августа в военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов – он получил смертельное огнестрельное ранение в голову 11 августа во время разгона протеста в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обновленная Lada Vesta дебютирует летом. Первые экземпляры уже выпущены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика