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Oops! ФХБ заявила, что продолжает подготовку к ЧМ-2021

28.12.2020 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-служба ФХБ сообщила, что продолжает подготовку к ЧМ-2021.

«Как уже заявил сам президент ИИХФ Рене Фазель, решение о переносе матчей чемпионата мира из Минска в какую-либо другую страну на данный момент не принято. Соответственно, белорусская сторона не получала никаких официальных уведомлений на этот счет и продолжает подготовку к турниру в соответствии с утвержденными ИИХФ рекомендациями», – сообщили в федерации.

Ранее швейцарское издание Watson писало, что президент Международной федерации хоккея Рене Фазель хочет посетить Беларусь, чтобы лично сообщить Александру Лукашенко об отмене чемпионата.

Сегодня появилась информация, что место проведения чемпионата будет названо до 11 января.
 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-служба ФХБ сообщила, что продолжает подготовку к ЧМ-2021.
 
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