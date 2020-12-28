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"Небезупречная репутация": Нацбанк Украины отказал попавшему под санкции олигарху Воробью в покупке БТА Банка

28.12.2020 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальный банк Украины отказал гражданину Республики Беларусь Николаю Воробью в согласовании приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО "БТА Банк". Такое решение принято 24 декабря, сообщает пресс-служба Нацбанка.



Причиной отказа в НБУ назвали "небезупречную репутацию заявителя".

В Нацбанке отметили, что 17 декабря 2020 года решением Совета ЕС № 2020/2130 Николай Воробей отнесен к перечню лиц, к которым применены персональные санкции.

"В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка применения санкций к лицу является основанием утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены", – сказано в сообщении НБУ.

Также одно из оснований отказа – непредставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств.

БТА Банк основан в 1992 году. На начало 2020 года акционером банка являлся казахский бизнесмен Кенес Ракишев, которому принадлежит 100% уставного капитала банка через БТА Банк Казахстан. По данным НБУ, на 1 января 2020 года по размеру активов БТА Банк занимал 71-е место (385,6 млн грн) среди действующих 74 банков в Украине.
 
 
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Национальный банк Украины отказал гражданину Республики Беларусь Николаю Воробью в согласовании приобретения существенного участия в размере 100% уставного...
 
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