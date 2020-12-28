Власти хотят брать подоходный налог с любого минибэка - банки начинают его отменять





Речь, в частности, идет о норме, согласно которой манибэк (возврат части стоимости) с безналичных покупок физлиц не облагался подоходным налогом.

До сих пор доходы, выплачиваемые банками частным клиентам в виде процентов от суммы безналичной оплаты, были освобождены от подоходного налога (но не свыше 2% от цены).

Максимальный размер наличной покупки, согласно указанным документам, составляет в Беларуси 1000 базовых величин (сейчас это 27 000 рублей, или около $10 400).

Оfficelife , банк БелВЭБ первым из банков признался, что отказывается от хлопот, связанных с начислением манибэка и уплаты с него подоходного налога с нового года. Как сообщает 28 декабря, банк БелВЭБ первым из банков признался, что отказывается от хлопот, связанных с начислением манибэка и уплаты с него подоходного налога с нового года.





С 1 января 2021 года банк прекращает начисление money-back по всем карточным продуктам, за исключением Mastercard World «Дива».





Официальное объяснение отмены манибэка — внедрение новой комплексной программы лояльности UP4U, которая предполагает, что за операции с карточками, оформление банковских услуг в мобильном приложении UP и покупку товаров в маркетплейсе начисляются баллы, которые можно обменять на реальные скидки в магазинах.





Что касается карты «Дива» платежной системы Mastercard, то банк снижает по ней ставки начисления money-back с 1,2 до 0,7%.







