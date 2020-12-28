ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Власти хотят брать подоходный налог с любого минибэка - банки начинают его отменять

28.12.2020 13:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

1 января 2021 года истекает действие поправок (указ президента № 71) в указ №493 «О развитии безналичных расчетов».



Речь, в частности, идет о норме, согласно которой манибэк (возврат части стоимости) с безналичных покупок физлиц не облагался подоходным налогом.

До сих пор доходы, выплачиваемые банками частным клиентам в виде процентов от суммы безналичной оплаты, были освобождены от подоходного налога (но не свыше 2% от цены).

Максимальный размер наличной покупки, согласно указанным документам, составляет в Беларуси 1000 базовых величин (сейчас это 27 000 рублей, или около $10 400).

Как сообщает 28 декабря Оfficelife, банк БелВЭБ первым из банков признался, что отказывается от хлопот, связанных с начислением манибэка и уплаты с него подоходного налога с нового года.

С 1 января 2021 года банк прекращает начисление money-back по всем карточным продуктам, за исключением Mastercard World «Дива».

Официальное объяснение отмены манибэка — внедрение новой комплексной программы лояльности UP4U, которая предполагает, что за операции с карточками, оформление банковских услуг в мобильном приложении UP и покупку товаров в маркетплейсе начисляются баллы, которые можно обменять на реальные скидки в магазинах.

Что касается карты «Дива» платежной системы Mastercard, то банк снижает по ней ставки начисления money-back с 1,2 до 0,7%.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 января 2021 года истекает действие поправок (указ президента № 71) в указ №493 «О развитии безналичных расчетов».
 
Новости дня
Новости разные
 
1841 захварэў, 9 памерлі. Афіцыйная статыстыка каранавірусу ў Беларусі за дзень
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика