Партизанские гены! Протесты становятся все более непредсказуемыми

Если раньше на протяжении почти пятимесячной протестной активности в Беларуси начало всех массовых акций анонсировалось в телеграм-каналах, то в это воскресенье там воцарилось молчание. Объявления акции не было.





Но люди в разных городах Беларуси все равно вышли с флагами на улицы. Причем создалось впечатление, что количество этих акций возросло. Во всяком случае, речь может идти о более чем сотне эпицентров протестов.





Таким образом,

новый формат акций становится все более неудобным для власти и силовиков, эти акции разгоняющих.





Сперва отсутствие общего время и места сбора, а теперь еще и отсутствие общего анонсирования массовых маршей ведут к тому, что протесты теряют всякую вертикальную координацию и переходят к горизонтальной. А это значит, что

реагировать на них превентивно практически невозможно

(без инсайдерской информации от участников районных протестов). Можно лишь реагировать на протесты по факту. Но в условиях, когда наученные почти пятимесячным противостоянием протестующие не стоят на одном месте, а постоянно меняют локации и расходятся,

силовикам придется довольствоваться, скорее всего, случайными жертвами.





Кроме того, отсутствие вертикальной координации протестов ведет к тому, что

неподчиненные общему замыслу акции станут все более нешаблонными и оригинальными.













Ну и очень важный фактор –

сокращение числа попавших в милицию.

Если на осенних массовых протестах зачастую анонсировались точки сбора и маршруты, априори ведущие к большому числу задержаний, то в автономном формате протестов количество задержанных сокращается.





Наиболее яркий пример тому, задержания 27 декабря, когда в руки силовиков попало, по данным правозащитников, всего 23 человека. По сравнению с тысячами задержанных на ноябрьских воскресных акциях и сотнями на районных маршах в декабре – это просто слезы.









Таким образом, белорусские протесты обретают (по формам, а не методам) действительно партизанский характер. Что с этим будут делать силовики, пока не ясно. Во всяком случае, судя по 27 декабря, пока у них нет внятной тактики реагирования на нескоординированные протесты.