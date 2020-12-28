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Елочные украшения: эксклюзивные новогодние игрушки делают на фабрике в Минске
28.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Праздник в каждый дом. Минская фабрика
Это единственная фабрика елочных игрушек в Беларуси. Сейчас мастера работают в три смены. Спрос на товар большой.
«Работа интересная, разнообразная, даришь людям праздник. Ощущение праздника должно быть всегда. Новый год в душе. Елку наряжаем заранее. Всегда. Безоговорочно. Игрушки – это праздник, не только для себя, но и для людей», – указал оператор цифровой печати Евгений Гайдуков.
Создавать сказку помогают умные машины. Специальный принтер напечатает любой рисунок. При желании игрушки можно сделать с фотографиями и украсить елку снимками друзей, родных или домашних питомцев. Особенно ценится ручная роспись. В этом году экспериментируют и с формой.
На шарах бык,
На этом станке вырезают деревянные заготовки. Оборудование позволило занять новые ниши и найти больше покупателей. Игрушек теперь производят вдвое больше. А это двойная порция хорошего настроения.
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Минская фабрика елочных игрушек перед Новым годом стала работать в три смены. Спрос на товар большой.
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