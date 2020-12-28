Елочные украшения: эксклюзивные новогодние игрушки делают на фабрике в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Праздник в каждый дом. Минская фабрика елочных игрушек перед Новым годом стала работать в три смены. Какие украшения в тренде в этом году, узнала корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.

Это единственная фабрика елочных игрушек в Беларуси. Сейчас мастера работают в три смены. Спрос на товар большой.

«Работа интересная, разнообразная, даришь людям праздник. Ощущение праздника должно быть всегда. Новый год в душе. Елку наряжаем заранее. Всегда. Безоговорочно. Игрушки – это праздник, не только для себя, но и для людей», – указал оператор цифровой печати Евгений Гайдуков.

Создавать сказку помогают умные машины. Специальный принтер напечатает любой рисунок. При желании игрушки можно сделать с фотографиями и украсить елку снимками друзей, родных или домашних питомцев. Особенно ценится ручная роспись. В этом году экспериментируют и с формой.

«Было интересно поиграться с формами. Сейчас был упор не на дизайнерские шары, а на сами форменные игрушки. Они красивые и интересные. Людям поднадоели круглые шары, а это более осовремененная версия старых советских игрушек», – отметила дизайнер елочных игрушек Елена Грицук.

На шарах бык, символ года . Такая игрушка – и яркое украшение, и хороший подарок. На производстве всегда ищут новые возможности порадовать покупателей и заработать.

«Мы вынуждены развиваться в сфере, отходить от сезонности. Качество наших изделий достойное. Потребители просят расширять перечень. Мы вышли на рынок пазлов, например, таких детских игрушек, которые можно производить круглый год и продавать круглый год», – сказал директор фабрики елочных игрушек Андрей Бегун.

На этом станке вырезают деревянные заготовки. Оборудование позволило занять новые ниши и найти больше покупателей. Игрушек теперь производят вдвое больше. А это двойная порция хорошего настроения.