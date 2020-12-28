За 11 часов потерял 7 кило: белорус – об участии в соревнованиях IRONMAN

Источник материала: Sputnik Беларусь

IRONMAN (железный человек) – это соревнование по триатлону, организуемое "The World Triathlon Corporation" (всемирная корпорация триатлона). Состоит из трех этапов, проводимых с временным лимитом, в следующем порядке без перерывов: заплыва на 2,4 мили (3,86 км), заезда на велосипеде на 112 миль (180,25 км) и марафона – забега на 26,2 мили (42,195 км).

Может ли человек уже в зрелом возрасте, не будучи спортсменом, стать настоящим IRONMAN? Свою историю белорус Юрий Лактионов рассказал Sputnik.

От рутины – к спорту

"Наверное, у всех мужчин рано или поздно наступает кризис среднего возраста, ты ищешь себя, я не стал исключением…" – поделился Юрий Лактионов. "У меня все есть: я – многодетный папа четверых замечательных детей, счастливый муж и у меня собственный бизнес. Но было чувство, что безвозвратно проходят годы, что-то важное теряется. День за днем и жизнь проходит, рутина затягивает".

© Photo : из личного архива Юрия Лактионова Папа четверых замечательных детей, счастливый муж, владелец бизнеса в триатлон попал случайно – увидел публикацию в соцсетях

В один весенний день он случайно наткнулся на публикацию в социальных сетях о том, как можно навсегда изменить свою жизнь, пройти IRONMAN.

"Я тогда не понимал, во что ввязался, мне казалось, да ладно, подумаешь – что тут такого? Бегать, конечно, не бегал, а плавать и ехать на велосипеде – нет проблем". На тот момент у него даже был личный рекорд – 420 километров на велосипеде за сутки.

"Мужчина я был упитанный – 110 кило, любил попить пивка и плотно поужинать", – улыбается Юрий.

Первую тренировку ему назначили в 7 утра. Пришли вдвоем с другом – и при первом взгляде тренер не мог скрыть свои сомнения, но все же отправил на разминку. "Мы тогда не поняли, куда мы попали. Прозрение пришло практически сразу. На первой же тренировке мне показалось, что я умираю и что это конец. Мысль у меня была одна: Юра, тебе надоело жить, беги отсюда", – смеется собеседник.

© Photo : из личного архива Юрия Лактионова Юрий Лактионов с семьей

Но тренер поддержал и нашел нужные слова. "Кроме того, добавился спор с другом, сколько я смогу выдержать, мы поспорили на месяц", – вспоминает Юрий. И начались изнурительные тренировки по расписанию, под наблюдением врача. Плотный график, расписанный по минутам. И внезапно на все нашлось время, даже бизнес стал развиваться динамичнее.

Уже через месяц, 15 мая 2016 года, был первый старт на Заславском водохранилище. Дался он крайне тяжело. "Какой IRONMAN, если я тут чуть выжил…" - вспоминает Юрий. А уже в сентябре он бежал свой первый полумарафон, 21 километр. Причем с результатом менее двух часов.

"В целом год был интересный и насыщенный. Сложилась команда из 12 человек, очень дружная, вторая семья. Многие мои знакомые крутили у виска, жалели меня, говорили – он ненормальный. Ну а когда увидели мои результаты, были впечатлены и некоторые тоже захотели попробовать" - продолжил Юрий.

Самый запоминающийся старт

А через год Юрий Лактионов подошел к своему самому запоминающемуся старту – ½ IRONMAN в Польше в августе 2017 года. Он был в хорошей форме, потеря веса к тому моменту составила 20 килограммов.

"Я плакал, плакал, как ребенок, от переизбытка эмоций, от того, что я смог, я сделал! Эйфория была непередаваемая! Мороз по коже! Я не испытывал таких эмоций никогда! А ведь у меня были прыжки с парашютом, но даже там я не ощутил то, что испытал на финише. Но самое интересное, что через 5 минут ты понимаешь, что хочешь снова и снова это повторить, хотя испытывал на протяжении более 5 часов запредельные, физические страдания", – с блестящими глазами описывает Юрий.

© Photo : предоставлено Юрием Лактионовым После первого большого старта Юрий плакал как ребенок - эмоции зашкаливали

В планах было пройти 10 "половинок" перед главным стартом. Но хватило и шести – в Турции, Австрии, Эстонии, Италии, Литве, России. Динамика была отличная, тренер предложил настоящий, уже полный IRONMAN в Барселоне.

IRONMAN – железный человек

"Что я чувствовал перед стартом? Предвкушение где-то тяжелых, где-то приятных ощущений. Я был в хорошем настроении. Не волновался за плавание и велосипед, но переживал за марафон", – признается Юрий.

© Photo : предоставлено Юрием Лактионовым Участники соревнований должны проплыть почти четыре километра в открытом море Ориентиры: буи и горизонт. Допускается контактная борьба

И вот оно: почти четыре километра в открытом море, с волнами. Ориентиры: буи и горизонт. А в море допускается контактная, конкурентная борьба. Этика, безусловно, есть, но могут схватить за ноги, руки, расстегнуть гидрокостюм, основная цель – убрать соперника с дистанции. "Если соперник слишком назойливый, приходится проделывать следующую процедуру: хватаю за ноги, потом толкаю под себя, беру за плечи и отталкиваюсь, как видите, пришлось и такому научиться", – смеется Юрий.

Проплыл с результатом 55 минут, пересел на велосипед и поехал свои 180 километров. Средняя скорость – 40 км в час. Дистанцию прошел за 4 часа 30 минут. Из 4500 тысяч человек Лактионов стал 110-м.

© Photo : из личного архива Юрия Лактионова Медаль в Барселоне далась нелегко – но принесла массу положительных эмоций

Ну и заключительный этап – марафон. Бег стал самым тяжелым испытанием. Силы покидали, началось обезвоживание. А на 18-м километре начались судороги мышц ног. "Я просто начал падать и уже не мог бежать. Когда стало совсем невмоготу, шел. Я знал, что должен дойти до финиша, во что бы то ни стало", – продолжает рассказ Юра.

"А потом было счастье… Ты просто счастлив. Эйфории не было, потому что на нее попросту не было сил, ты обессилен, выжат. Вдумайтесь: 11 часов работы на пределе человеческих сил", – вспоминает Юрий.

А на финише ждал самый главный болельщик. Любимая женщина – жена, подруга, соратник. Все 11 часов прошли для нее в волнениях и переживаниях. Как он выдержит, сумеет ли, все ли получится, выдержит ли здоровье. Подумать только: за 11 часов спортсмен потерял 7 кило.

Что после главного старта?

Финальный старт позади, цель достигнута, все сложилось даже лучше, чем в мечтах…

"Надо понимать, что после прохождения таких испытаний повторить их можно не раньше, чем через год. В этом году из-за пандемии IRONMAN отменяется. Но сама идея, образ жизни, пример для других – это же никто не отменял", – улыбается Юрий.

© Photo : предоставлено Юрием Лактионовым После прохождения таких испытаний повторить их можно не раньше, чем через год

"Есть такое выражение: если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, планировать, делить работу, доставать инструменты. Надо заразить людей стремлением к бесконечному морю. Тогда они сами построят корабль... Вот этим мы и занимаемся", – резюмирует спортсмен.

В мае 2016 года был создан клуб. Была идея совместно с тренером национальной сборной по триатлону создать элитную команду и подготовить людей к соревнованиям. Из 600 человек осталось 160. Юрий Лактионов – самый старший в команде, лидер по натуре, через шесть месяцев стал капитаном клуба. И планов у него очень много. В 2021 году например, хотят провести марафон в Минске, сейчас к нему идет активная подготовка.

Верить, мечтать и не сворачивать с пути

"Триатлон научил меня самодисциплине, планированию личного и рабочего времени, что крайне положительно отразилось абсолютно на всех сферах моей жизни. Но самое главное: мне удалось замедлить время! Я чувствую себя сильным, в отличной спортивной форме, мне нравится все, чем я занимаюсь. Разве не это – счастье?" – задается риторическим вопросом собеседник.

Юрий любит жизнь, его цель – дожить до 100 лет. А в 95 выйти на старт на Гавайских островах, в городе Кона. "Примером для меня служит японец, самый старый участник гонки IRONMAN, достигший финиша в возрасте 84 лет, при этом уложившийся в лимит 17 часов. Начиная с 1985 года мой кумир, японец Лу участвовал в более чем 2000 забегах и финишировал в каждой гонке, которую когда-либо начал", – говорит он.

© Photo : из личного архива Юрия Лактионова Любимая такса по кличке Леди регулярно бегает с Юрием кросс 10-20 километров

У самого Юрия со спортом связана вся семья, даже его любимая такса по кличке Леди регулярно бегает с ним кросс 10-20 километров. А еще она обожает плавать и с огромным удовольствием несется на очередной заплыв. Только вот на велосипеде не катается: лапки короткие, а так – готовый участник для соревнований, горячо обожающий своего хозяина, следующий за ним везде и всюду.

Сегодня он не мыслит своей жизни без спорта.

"Моя мотивация - это мои старты. Моя награда – это те люди, которые пришли ко мне в команду, пошли за мной. Люди, которые изменили свою жизнь и результатами которых я горжусь".

Но люди должны понимать и отдавать себе отчет: к этому тяжело прийти. Нужно изменить полностью свой образ и стиль жизни. Должен быть внутренний настрой, понимание для чего ты это делаешь и зачем. Ежедневные в 6 утра тренировки – далеко не каждому под силу.

"Главное – задаться целью. Верить, мечтать и не сворачивать с намеченного пути. И у вас все получится!" – подводит итог белорусский IRONMAN.