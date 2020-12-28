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План на год: Ольга Бузова готовится впервые стать мамой

28.12.2020 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица и ведущая Ольга Бузова готовится к судьбоносным переменам в 2021 году: звезда поняла, что готова стать матерью и намерена подарить ребенка своему возлюбленному-блогеру.

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Отношения Бузовой и блогера Давида Манукяна начались в 2019 году. Прошлый новый год влюбленные отметили на горнолыжном курорте, после чего съехались и провели самоизоляцию вместе. В течении года в сети то и дело появлялись новости о расставании пары, но звезды сумели сохранить отношения и даже вывели их на новый уровень.

Бузова готовится к серьезным переменам в личной жизни: певица вознамерилась попробовать себя в материнстве и подарить возлюбленному дочку.

"Хочется наследника или наследницу - чтобы все досталось принцессе, девочке моей. Я начала все чаще об этом думать", - поделилась мыслями Бузова в сторис Instagram.

Также звезда подчеркнула, что для нее беременность - не прихоть, а вполне ответственный и осмысленный шаг в планировании семьи. Вот почему она с радостью и волнением предвкушает ожидание первенца.

Инстадива также отметила, что ее крайне возмущает мнение общественности о том, что ее роман с Манукяном - фейк и пиар-ход, ведь ее чувства искренние и реальные, а сплетни о ссорах - выдумки СМИ и хейтеров.

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