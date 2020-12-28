Источник материала: UDF

“Свабоде” сестра задержанного Марина. “Моему брату в очередной раз продлили срок содержание под стражей. Кажется, до 15 января. Сейчас адвокаты знакомятся с материалами, следствие закончено. Адвокаты подали новые ходатайства. Еще буду их рассматривать. Когда и где будет суд, мы не знаем. Конечно, хотелось бы, чтобы это состоялось в Бресте . Мы очень на это надеемся”, — рассказаласестра задержанного Марина.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Свидетеля смерти Геннадия Шутова обвинили в покушении на убийство Суд может начаться в ближайшие месяцы.

Александра Кордюкова, свидетеля смерти Геннадия Шутова обвинили в покушении на убийство. Следствие по его делу уже завершено. Суд может начаться в ближайшие месяцы.был убит выстрелом в затылок 11 августа в Бресте. Он провел несколько дней в реанимации Брестской больницы, затем его на вертолете доставили в военный госпиталь в Минске. Шутов скончался 19 августа. Официальная причина смерти — черепно-мозговой отек, огнестрельные ранения с неустановленными намерениями.был свидетелем событий поздним вечером 11 августа. Во время конфликта с неустановленными лицами, закончившегося огнестрельным ранением в затылок Шутову, Александру удалось сбежать. Его задержали только 14 августа.После задержания Александра Кордюкова перевели в СИЗО №1 в Минске. Как стало известно “Свабоде”, Александра сейчас обвиняют в покушении на убийства.Следствие официально закончено, стороны знакомятся с материалами дела. Если Александра Кордюкова в суде признают виновным по новой статье, ему может грозить наказание вплоть до смертной казни.