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Партизанские гены! Протесты становятся все более непредсказуемыми

28.12.2020 13:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Партизанские гены! Протесты становятся все более непредсказуемыми
Иллюстративное фото
Протесты 27 декабря перешли на автономный режим. Они стали еще более непредсказуемыми и неудобными для власти.

Если раньше на протяжении почти пятимесячной протестной активности в Беларуси начало всех массовых акций анонсировалось в телеграм-каналах, то в это воскресенье там воцарилось молчание. Объявления акции не было.

Но люди в разных городах Беларуси все равно вышли с флагами на улицы. Причем создалось впечатление, что количество этих акций возросло. Во всяком случае, речь может идти о более чем сотне эпицентров протестов.

Таким образом, новый формат акций становится все более неудобным для власти и силовиков, эти акции разгоняющих.


Сперва отсутствие общего время и места сбора, а теперь еще и отсутствие общего анонсирования массовых маршей ведут к тому, что протесты теряют всякую вертикальную координацию и переходят к горизонтальной.

А это значит, что реагировать на них превентивно практически невозможно (без инсайдерской информации от участников районных протестов). Можно лишь реагировать на протесты по факту. Но в условиях, когда наученные почти пятимесячным противостоянием протестующие не стоят на одном месте, а постоянно меняют локации и расходятся, силовикам придется довольствоваться, скорее всего, случайными жертвами.

Кроме того, отсутствие вертикальной координации протестов ведет к тому, что неподчиненные общему замыслу акции станут все более нешаблонными и оригинальными.

Ну и очень важный фактор – сокращение числа попавших в милицию.


Если на осенних массовых протестах зачастую анонсировались точки сбора и маршруты, априори ведущие к большому числу задержаний, то в автономном формате протестов количество задержанных сокращается.

Наиболее яркий пример тому, задержания 27 декабря, когда в руки силовиков попало, по данным правозащитников, всего 23 человека. По сравнению с тысячами задержанных на ноябрьских воскресных акциях и сотнями на районных маршах в декабре – это просто слезы.

Таким образом, белорусские протесты обретают (по формам, а не методам) действительно партизанский характер. Что с этим будут делать силовики, пока не ясно. Во всяком случае, судя по 27 декабря, пока у них нет внятной тактики реагирования на нескоординированные протесты.

 
 
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Белорусские протесты обретают (по формам, а не методам) действительно партизанский характер.
 
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